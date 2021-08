Az új arculattal, egyszerűsített névvel és Maros megye csatlakozásával rendezik meg mától szombatig a tizenötödik kerékpáros Székelyföldi Körversenyt. Ezúttal is lesz háromszéki etap, pénteken Sepsiszentgyörgyről indul és ide is ér vissza a viadal harmadik szakasza.

Ahogy az elmúlt években, Székelyföld kerékpáros körversenye idén is a térség egyik legfontosabb stratégiai sporteseménye, amelybe most „újoncként” Maros megye is bekapcsolódik. Ezzel földrajzilag is székelyföldivé válik az esemény, amelynek első szakasza ma 13 órakor Marosvásárhelyen kezdődik. A székely kör a legutóbbi négy alkalommal Sepsiszentgyörgyről indult, de a megyeszékhely és Háromszék ezúttal sem marad ki a Székelyföldi Körverseny szította biciklis lázból, hiszen pénteken nálunk tartják a megmérettetés harmadik etapját.

A szervezők közlése szerint 19 csapat mintegy 100 kerékpározója fog tekerni a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségtől (UCI) 2.2-es besorolást kapó viadalon: négy kontinentális csapat, tizenegy klubcsapat és négy válogatott. Sajnos, az idei Székelyföldi Körversenyen nem izgulhatunk háromszéki résztvevőnek, de úgy gondoljuk, hogy így is lesz, akiért szurkolni.

A részt vevő együttesek (a tourofszeklerland.ro szerint): * kontinentális csapatok: Goitti Victoria – Savini Due Team (Románia), Mazovsze-Serce Polski (Lengyelország), Eurocar Grawe Ukraine (Ukrajna), WSA KTM Graz (Ausztria) * klubcsapatok: Team Novak (Románia), UVT-Devron West Cycling Team (Románia), Bukaresti Steaua (Románia), Delio Gallina Colosio Eurofeed (Olaszország), Epronex-BSS Oil (Magyarország). MKB Bank Cycling (Magyarország), North Wave – Siatek-Olmo (Olaszország), Arbö Headstart On Fahrrad (Ausztria), Tzar Simeo – Nessebar (Bulgária), Bataia Cycle Club (Belgium), KED – Stevens Radteam Des Berliner TSV (Németország) * válogatottak: Románia válogatottja, Szlovákia válogatottja, Bulgária válogatottja, Ukrajna válogatottja.

A szakaszok: * 1. szakasz (124,9 km), ma 12.45 óra: Marosvásárhely–Nyárádszereda–Székelyszentlélek–Székelykeresztúr–Székelyudvarhely * 2. szakasz (125,2 km), augusztus 5., 12.45 óra: Székelyudvarhely–Gyergyószentmiklós–Marosfő–Csíkszereda * 3. szakasz (122,6 km), augusztus 6., 12.45 óra: Sepsiszentgyörgy–Málnás–Sepsibükszád–Bálványosfürdő–Kézdivásárhely–Kovászna–Réty–Sepsiszentgyörgy * 4. szakasz (151 km), augusztus 7., 13.45 óra: Csíkszereda–Csíkcsicsó–Szépvíz–Csíkszereda–Csíkszentsimon–Csíkkozmás–Csíkszentlélek–Csíkszereda utcái.

A kerékpárverseny szervezői arra kérik a lakosokat és a járművezetőket, hogy az esemény zavartalan lebonyolítása és az esetleges balesetek elkerülése érdekében tartsák be az önkéntesek és a rendfenntartók jelzéseit a viadal teljes útvonalán. Az eseménnyel kapcsolatos további hasznos információk a Székelyföldi Körverseny megújult portálján (www.tourofszeklerland.ro) vagy közösségi oldalán (www.facebook.com/TourOfSzeklerland) találhatók. (tibodi)