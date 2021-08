Hétfőn a reggeli órákban Bodokon az erdővidéki és sepsiszéki elöljárókkal tanácskoztak, délután az orbaiszéki és kézdiszéki polgármesterekkel a kézdivásárhelyi Vigadóban. Bodokon jelen volt Gál Károly és Miklós Zoltán képviselő, valamint Szász István Endre állatorvos is, Kézdivásárhelyen Fejér László Ödön szenátor. A minisztérium képviselői ismertették a sürgősségi rendeletet, ugyanakkor kérték, a jelen lévő településvezetők is mondják el véleményüket a készülőben lévő alkalmazási módszertanról, amely hamarosan meg fog jelenni. A felvetett javaslatokat, kérdéseket közvetítik a minisztériumba – hangzott el. A gyűlésen részt vevő polgármesterek között volt, aki lehetőséget látott a jogszabályban, mások szkeptikusan nyilatkoztak a sürgősségi rendelet alkalmazásának lehetőségéről.

Fodor József, Tánczos Barna miniszter vadgazdálkodási tanácsadója már az elején kijelentette: az uniós élőhely-direktíva 16. szakasza értelmében egyszerű miniszteri rendelettel megengedett a preventív kvóta alkalmazása védett fajok esetében is. Viszont a direktíva hazai alkalmazására hozott 2007/57-es számú sürgősségi kormányrendelet és a 2011/49-es törvény rendkívül megnehezíti a procedúrát – hangsúlyozta. Hozzáfűzte: a végső cél, hogy biztosítható legyen egy normális gazdálkodás a medvepopulá­ciót illetően.

A sürgősségi rendelet előírásairól elmondta: több szakaszt kell alkalmazni a lakott területeken megjelenő veszélyes medvék eltávolításának procedúrájában. A kilövés az utolsó lehetőség, ezt az elűzésnek, kábításnak és áthelyezésnek kell megelőznie. Az áthelyezés alkalmával a problémás medvét fülszámmal és azonosító mikrocsippel látják el. Ha a medve az áthelyezés helyszínén újból településen jelenik meg vagy visszatér eredeti helyére, akkor kilőhető – magyarázta a miniszteri tanácsos. A jelenlévők egyhangú véleménye szerint ez az egyedüli hatásos módszer a kártevő medvékkel szemben. A tanácsos azt is elmondta, lényeges dolog, hogy ilyen esetben nem kell előzetesen különféle engedélyeket kérni, a bürokrácia utólag intézhető. A kilövésnél az illető település polgármesteréből vagy alpolgármesteréből, egy állatorvosból, vadásztársaság szakemberéből és a csendőrség képviselőjéből álló csapatnak kell jelen lennie. A polgármesternek van döntő szava a kilövést illetően, de a csapat tagjainak is alá kell írniuk a jegyzőkönyvet. A vadásztársaságnak és az állatorvosnak a polgármesteri hivatalokkal kötött szerződés alapján kell szerepet vállalnia, beavatkozásukat fizetik. Állami pénzből, megszabott összegben fedezik a beavatkozás díját, de a polgármesteri hivatal saját költségvetéséből ezt ki is egészítheti – hangzott el.

Minden magyarázat ellenére a településvezetők nem voltak elragadtatva a lehetőségtől. Külön felelősséget kell vállalniuk a kilövésért, valószínű, ezek után mindig „ziccet” kell majd írniuk. Munkaidejük is hosszabb lesz, a nap és éjszaka bármely pillanatában ott kell lenniük a problémás medvék elleni akciókban. Azt is kérték: a polgármesteri hivatalokat értesítsék, ha önkormányzati területükre idegenből hoznak áthelyezésre medvéket. Kérdésként vetették fel: hogyan használhatnak majd vadászfegyvert településen belül? Az is elhangzott, a medvék turisták, kíváncsiskodók általi etetése is hozzájárul, hogy a vadak lakott településeken keresik élelmüket. A vadászokkal és állatorvosokkal való szerződések kapcsán megjegyezték: nem valószínű, hogy mindenhol lesz szerződő fél, ezért kötelezővé kellene tenni részvételüket a medvék elleni akciókban.

A minisztérium képviselői magyarázták: minden kérdésre megoldást keresnek. A sürgősségi kormányrendeletet a parlamentnek is meg kell szavaznia – „nagy lesz a meccs, nehogy kitörjék a nyakát” –, épp ezért volt szükség arra, hogy olyan dolgok is helyet kapjanak a jogszabályban, melyek első látásra haszontalannak tűnhetnek.