Szünidős mesepercek a könyvtár árnyékában

Az intézmény munkatársai és lelkes önkéntesek alaposan felkészültek az első találkozásra, a kis kertben álló fenyő alatti asztalnál színezni, rajzolni, de barátkozni is lehet, a közelben elhelyezett szőnyegeken párnák és babzsákok sorakoznak, hogy a mesehallgatás minél kényelmesebb legyen. Még egy polcot is kihelyeztek az udvar egyik sarkába – föléje napvitorlát is kifeszítettek –, melyen kedvcsináló gyanánt számtalan könyv, minden korosztálynak szóló történetek sorakoznak. Innen választottuk ki mi is a Bandita patkány történetét, melyet nem csak helyben olvastunk el, de később ki is kölcsönöztünk.

Közben gyűltek az érdeklődők, voltak, akik testvéreikkel, mások szülők és nagyszülők kíséretében toppantak be a barátságos udvarra, s akadt kíváncsi gyerkőc, aki a kerítés túloldaláról leste, mi történik odabent. A könyvtárosok és segítőik érdekes meséket válogattak hallgatóiknak, felvezetésként egy klasszikus történet, az Öreg néne őzikéje hangzott el, de megismerkedtünk Nellivel, a nyomozó kutyával és Emma szemüvegének történetével is. Akinek pedig kedve tartja, maga is bekapcsolódhat a felolvasásba, szétnézhet a gyermekkönyvtárban, könyvet is kölcsönözhet, de társasjátékozni is lehet – tegnap délelőtt két szőnyegre hasalva játszott a gyermeksereg.

„Nyáron rendszerint kevesebben látogatják a könyvtárat, ezért arra gondoltunk, hogy fogjuk össze azokat a gyermekeket, akik itt maradtak a városban, nem mentek vakációzni. Szeretnénk őket becsalogatni a könyvtár árnyas udvarára, megpróbáljuk lekötni meseolvasással, játékokkal” – vázolta érdeklődésünkre az intézmény munkatársa, Szilágyi-Nagy Imola. Megjegyezte, önkéntesprogramjukra meglepően sok, több mint harminc 14 évnél idősebb diák jelentkezett, őket is bevonták a foglalkozásokba.

Kérdésünkre, hogy olvasnak-e a mai, „kütyük” uralta világban a gyermekek, a könyvtáros rámutatott: e téren sok múlik a felnőtteken. Nagyon sok szülőt látok nyitottnak ebbe az irányba, és ha a gyermekek látják, hogy szüleik olvasnak, akkor ők is kipróbálják, nagyon sokan rákapnak a könyv ízére – fűzte hozzá. Ami a preferenciákat illeti, azt tapasztalja, most már inkább a kortárs alkotók felé fordulnak a gyermekek, illetve a szép mesekönyvek vonzzák őket, utóbbiakból pedig egyre több igényes, színes kiadvány jelenik meg, gyönyörű illusztrációkkal.

A Mesepercek a kertkönyvtárban péntekig várja a gyermekeket, a foglalkozások 10 és 12 óra között zajlanak.