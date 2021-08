Országszerte nagy nap a mai azok számára, akik az idei pedagógusi versenyvizsgán elérték a hetes általánost: csak ma választhatnak a jövő tanévtől meghirdetett végleges katedrákból. A tegnap kihirdetett végleges eredmények szerint 334 háromszéki vizsgázó dolgozatát értékelték, ezek alapján 163-an (48,8 százalék) érték el a hetes általánost, és vehetnek részt a mai álláselosztáson, velük együtt pályáznak a közzétett ötvenhat helyre a más megyéből érkezők is.

Az előzetes eredmények szerint 341-en vettek részt a Kovászna megyében tartott pedagógusi versenyvizsgán, közülük 157 pályázónak (47 százalék) sikerült elérnie a hetes átlagot, a megóvott dolgozatok újrajavítása után végül 163-an (48,8 százalék) lépték át a végleges állás feltételeként kitűzött hetest. Az 5–6,99 közötti általánossal vizsgázók eredménye is javult, a megóvott dolgozatok újrajavítása után a korábbi 124 helyett 131-en érték el ezt a besorolást, a korábbi hatvan helyett negyvenen buktak 5-ös alatt. Háromszéken háromszoros a túljelentkezés a végleges kated­rákra, egyes tantárgyaknál ez nem annyira gond, mert két-három pályázó van egy-két helyre, de az idegen nyelveknél és a földrajzkatedrán nagyarányú túljelentkezést jegyeztek. A megyei tanfelügyelőség tájékoztatása szerint Háromszéken az ötvenhat végleges állás mellett idén meghirdettek 216 teljes katedrájú helyettesítői állást és 1629 töredékkatedrát, tehát van bőven miből választaniuk azoknak, akik tanítani szeretnének. A következő kihelyezési szakaszokban jutnak álláshoz azok, akiknek nem felel meg a felkínált végleges állás, akiket versenyvizsga-médiájuk csak helyettesítő állásra jogosít, vagy különböző okok miatt áthelyezést kérnek. Vannak, akik több iskolában is vállalnának órákat, csak hogy meglegyen a heti 18 órából álló teljes norma, az utolsó szakaszban ők is jelentkezhetnek.

Országosan tizenegyezer pedagógus pályázik ma közel ötezer végleges állásra, ebből 3500-at városon, 1314-et falun hirdettek meg. Akiknek ma nem sikerül állást választaniuk, augusztus 24–25-én részt vehetnek a helyettesítői állásokért meghirdetett elosztáson, ők elsőbbséget élveznek azokkal szemben, akiknek sikerült ugyan a versenyvizsgájuk, de általánosuk 5 és 6,99 közötti. Ezenkívül később a töredékkatedrákat is elosztják, a végleges elhelyezések tanévkezdés előtt néhány nappal érnek véget.