Amint Tamás Sándor elnök ismertetőjéből kiderült, az év elején fogadtak el egy tanácshatározatot, melynek értelmében Kovászna Megye Tanácsa átvenné saját tulajdonába a sport- és ifjúsági szaktárcától, azaz az államtól a sepsibesenyői diáktábort. A minisztérium kez­deményezte a tárcaközi jóváhagyások megszerzését, a fejlesztési minisztériumtól azt a kiegészítést kérték az eredeti tanácshatározathoz, hogy amennyiben az önkormányzat átveszi az ingatlant, nem változtatja meg annak eredeti rendeltetését. Ezt kellett pontosítani a korábban elfogadott határozatban múlt csütörtökön.

Az elképzelés ellen Olimpiu-Stelian Floroian, a Nemzeti Liberális Párt tanácstagja emelt több kifogást. Meglátása szerint nem eléggé alapos a megyei önkormányzat indoklása, amely alapján át szándékszik venni az ingatlant. Emellett felvetette, hogy az elmúlt években a tábort központi forrásokból már korszerűsítették, és folyamatos volt a kihasználása, országos jelentőségű rendezvényeknek, eseményeknek is helyszínéül szolgált, esetenként száz feletti részvevőt is fogadtak a létesítményben. Floroian felhozta továbbá, hogy egyes érintett minisztériumok azt az aggályt is megfogalmazták, miszerint amennyiben a megyei önkormányzat tulajdonába kerül a létesítmény, továbbra is lehetséges-e az általános kihasználása, vagy csak megyei, esetleg helyi célokat szolgál majd. Ezt a maga részéről is kérdésesnek tartja, és úgy vélte, tisztázni kellett volna már a megyei önkormányzat év eleji döntésénél. Floroian felrótta továbbá, hogy a sportminisztérium által összeállított, a többi érintett tárcának szóló helyzetismertető átiratban az szerepel, hogy a létesítmény kihasználhatatlan, semmilyen országos szempontból lényeges tevékenységnek nem ad otthont, nincs nemzeti szempontból kiemelt szerepe, márpedig ez nem igaz.

Tamás Sándor válaszában megjegyezte, hogy a koalíciós partnerek által elfogadott kormányprogram egyik pontja az ifjúsági és sportminisztérium alárendeltségébe tartozó intézmények decentralizációja. Ez azt jelenti, hogy maga a megyei sport- és ifjúsági igazgatóság is helyi hatáskörbe kerül, illetve azok az ingatlanok is, amelyek gondnokságát ellátja. Utóbbiak közül a sepsiszentgyörgyi székhely és a teniszpályák már a város tulajdonába kerültek. Ami a besenyői tábort illeti, a megyei önkormányzat már korábban jelezte átvételi szándékát, ezt a minisztérium jóváhagyta, most pedig a tényleges kérvényezés volt soron. Az átadásról egy, már létrehozott tárcaközi bizottság dönt, majd kormányhatározat szentesíti a döntést.

Tamás Sándor hozzátette: amint az éppen szavazás előtt álló határozattervezetben is szerepel, nem szándékoznak megváltoztatni a létesítmény besorolását, de a jelenleginél jobban kihasználható, szebb tábort szeretnének kialakítani. „Úgy vélem, az elmúlt tíz-tizenkét évben bebizonyítottuk, hogy jobb gazdái vagyunk a megyében található közvagyonnak, mint a bukaresti döntéshozók” – szögezte le Tamás Sándor, kiemelve: a megyei sport- és ifjúsági igazgatóságoknak a megyei önkormányzatok hatáskörébe történő áthelyezése nem háromszéki sajátosság, országos szinten végig akarják vinni ezt a folyamatot.

A vitához hozzászólt Grüman Róbert RMDSZ-es testületi tag is, aki Tamás Sándorral összhangban leszögezte, ha az önkormányzat tulajdonába kerül a létesítmény, ez még nem jelenti azt, hogy elzárják és csak bizonyos körök vehetik igénybe. Mindenki előtt nyitva áll majd, aki hajlandó kifizetni a díjakat, melyeket a megyei testület is jóváhagy. Ez történik a kommandói tábor esetében is, amelyet bárki igénybe vehet, és az érdeklődés télen-nyáron folyamatos.

A besenyői tábor átvételéről az ülést követő megyeinfón is szót ejtett Tamás Sándor, elismételve a tanácstagoknak is felsoroltakat. Az elnök kifejtette, jó úton haladnak abba az irányba, hogy a tulajdonosváltás megtörténjen, és hozzátette: nem titkolt céljuk nem csak átvenni az 1,6 hektáron fekvő, száz személy befogadására alkalmas besenyői tábort, de jobbá is tenni azt, mint történt a kommandói hasonló létesítmény esetében, amelyet nem csak átvettek és valamelyest rendbe tettek, hanem teljesen új szabadidős és ifjúsági központot hozott létre a megyei önkormányzat. Hasonlóra készülnek Besenyőn is, növelve a háromszéki, romániai és akár a külföldi érdeklődők számára a táborozási lehetőségeket a megyében.