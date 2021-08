Előző írásunk

Háromnyelvű – román, magyar és ukrán – helységnévtáblát helyeztek ki hétfőn Máramarosszigeten. A helyi RMDSZ képviselői szerint az ukrán határ közelében található településen élő magyarság régi vágya valósult meg ezzel, és bizonyára kijelenthetjük azt is: a hírnek a tábla-, jelkép- és feliratháborúban edzett székelyföldi magyarok is ugyanúgy örülnek, mint szórványban élő nemzettársaik. A magyarok mellett, persze, örülhetnek a Máramarosszigeten, valamint az ország más tájain élő ukránok, de hinni merjük: a többségi román nemzethez tartozók jelentős része is.