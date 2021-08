Jelenléti oktatással kezdődik a tanév

A tárcavezető tegnapi sajtótájékoztatóján kijelentette: figyelembe véve az oktatók nagyarányú átoltottságát, s mivel az iskolákban eddig is betartották a járványszabályokat, jelen pillanatban kizárja a különböző forgatókönyvek felállításának szükségességét, és egyértelműen amellett foglal állást, hogy az új tanévben minden diák jelen lehessen az iskolák padjaiban. Hozzátette azonban, bár ő nagyon derűlátó, de a járványhelyzet alakulását mégis figyelembe kell majd venni. Kérdésre válaszolva kijelentette, nem híve az oltás kötelezővé tételének a tanügyi alkalmazottak körében, de az oltás fontosságának szélesebb körű népszerűsítését támogatja, és felvetette azt is, hogy az iskolák orvosi rendelőit oltópontokká kellene alakítani. Azt is elmondta, hogy az egyetemek rektorai is a jelenléti oktatás mellett foglaltak állást.