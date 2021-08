Visszaszorították a falopást

Tánczos Barna környezetvédelmi és vízügyi miniszter szerint jól vizsgázott a fél éve bevezetett SUMAL 2.0 faanyag-nyomkövető rendszer: míg korábban naponta átlagosan 2,5 illegális szállítmányt lepleztek le, az új rendszerben a megnövekedett számok mellett is átlagosan napi kevesebb mint egy törvénytelen szállítmányt azonosítottak.

Tánczos Barna tegnapi sajtótájékoztatóján ismertette, a SUMAL 2.0 informatikai rendszert a törvénytelen fakitermelés megfékezésére dolgozták ki. A rendszerhez telefonos alkalmazás is tartozik, amelyen keresztül, ha fát szállító gépkocsit lát, bárki ellenőrizheti, hogy legális-e a szállítmány. A miniszter szerint a SUMAL 2.0 faanyag-nyomkövető informatikai rendszerrel sikerült visszaszorítani az illegális fakitermelést. Ugyanakkor a rendszer a bürokráciát is csökkentette, hiszen digitalizálta az engedélykibocsátás folyamatát.

Amint Tánczos Barna részletezte: a SUMAL 2.0 rendszerbe regisztrált több mint 64 000 felhasználó hozzávetőleg 21 millió köbméter faanyag szállítására több mint 2,2 millió szállítólevelet állított ki, ami naponta átlagosan 12 600 iratot jelent. Egy évvel korábban ugyanebben a periódusban a rendszer korábbi verziója 17,3 millió köbméter fára 1,9 millió kísérőlevelet generált. A különbséget – a miniszter szerint – részben az okozza, hogy a SUMAL új verziójába a fűrészpor-, a pellet- és a brikettszállítmányokat is be kell vezetni. A szállítmányok ellenőrzését a GPS-es helymeghatározó és a szállítmányról feltöltendő fényképek is segítik.

Az elmúlt hat hónapban az állampolgárok összesen több mint 858 ezer alkalommal ellenőrizték a faanyag-szállítmányok törvényességét. Az illegálisnak tűnő szállítmányok esetében a rendszer felajánlja a 112-es segélyhívó szám tárcsázását. Az állampolgárok 3468 ilyen hívást kezdeményeztek, végül 123 szállítmány bizonyult törvénytelennek. A lakossági bejelentések alapján a hatóságok 212 900 lej értékben róttak ki bírságot, 307 köbméter fát és 24 olyan gépjárművet koboztak el, amellyel illegálisan szállítottak faanyagot.

A rendőrség a rendszer bevezetése óta 19 721 ellenőrzés során közel 21 ezer köbméter fát kobozott el, 12,5 millió lej értékben szabott ki bírságot, és 5952 esetben indított eljárást a törvénysértést elkövetők ellen.