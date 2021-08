Gyengén teljesítettek a tanárjelöltek

Ismertette, a 6248 benyújtott óvás után 6045 esetben módosult az eredeti jegy, 130 esetben 2 pontnál nagyobb értékben. Az óvások elbírálása után az átmenési arány elérte a 46 százalékot, ami hasonló a 2019-ben regisztrálthoz, viszont messze elmarad a 2020-as eredményektől. Cîmpeanu rámutatott, az egyetem padjaiból most kikerült vizsgázók teljesítenek a legrosszabbul ezen a vizsgán. A miniszter szerint „egyértelmű, hogy ezen a vizsgán is gyorsan be kell vezetni a digitalizált értékelést, amely kiküszöböli az emberi szubjektivitást”.