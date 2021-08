Jól indult Incze Kriszta első olimpiája, miután kedden a női birkózók 62 kilogrammos súlycsoportjának nyolcaddöntőjében legyőzte a magyar Sastin Mariannát, de a következő körben tussal kapott ki az első kiemelt és éremesélyes kirgiz Ajszulu Tinibekovától. Mivel az ázsiai sportoló bejutott a kategória döntőjébe, Kriszta a vigaszágon folytatta a tokiói viadalt, ahol a lett Anasztaszija Gregorjeva ellen lépett szőnyegre, a tét pedig a bronzcsatába való jutás volt.

A 25 esztendős sepsiszentgyörgyi birkózó merészen kezdett, s egy mögékerüléssel begyűjtötte első pontjait. A többszörös Európa-bajnok lett két kitolással szépített, és 2–2-nél ért véget az első felvonás. A második menet első perce meddő küzdelemmel telt el, majd Gregorjeva egy dobással 8–2-es előnybe került. Innen Kriszta felkapaszkodott még 8–6-ra, de már az utolsó másfél percen belül volt a mérkőzés. A folytatás a rutinosabb Gregorjeváról szólt, aki kihasználta birkózónk összes apró hibáját, és végül 14–7-re győzedelmeskedett.

„Ha sikerül legyőznöm az idegességemet, akkor talán nyerhettem volna Gregorjevával szemben. Ez az első olimpiám, de sokkal jobb szereplést vártam el magamtól. Sajnos, most csak ennyi sikerült, remélem Párizsban más lesz. Lehet, hogy túl magasra tettem a lécet, elvégre egy álmodozó vagyok, és mert bizonyítani akartam. Az aranyérmet céloztam meg még akkor is, hogy tudtam nagyon jó sportolók vannak ebben a súlycsoportban, de most ott vagyok az első nyolc között” – nyilatkozta a könnyeivel küzdve Incze Kriszta a Marosvásárhelyi Rádiónak.

„Jól birkózott, akart és keményen küzdött. Nehéz ellenfelekkel szemben lépett szőnyegre Kriszta, és én elégedett vagyok vele, illetve az eredményével. Még kell erősödnie, de úgy gondolom, hogy három év múlva a párizsi olimpián – egy halom új tapasztalattal a háta mögött – már többet is elérhet” – értékelte tanítványa tokiói szereplését edzője, Mátéfi Árpád.

A 2019-es bukaresti Európa-bajnokságon ezüstérmet szerző Incze Kriszta a 8. helyen zárta a tokiói nyári olimpiai játékokat. Szép volt, Kriszta, és büszkék vagyunk rád!