A bukaresti Top Cross TCS Racing Team ozsdolai versenyzője, Ördög Zoltán a 23. helyen, egy szerzett ponttal fejezte be az elmúlt hétvégén a görögországi Megalopoliszban megtartott junior motokrossz-világbajnokság 125 cm3-es géposztályának küzdelmeit.

Emberpróbáló körülmények között, óriási hőségben rendezték meg az elmúlt hétvégén a görögországi Megalopoliszban a junior motokrossz-világbajnokságot (65, 85 és 125 cm3), amelyen a bukaresti Top Cross TCS Racing Team színeiben ott volt az ozsdolai Ördög Zoltán is. A Yamahával versenyző háromszéki a 125 cm3-es géposztályban volt érdekelt, s versenye első futamát a 20. helyen, egy vb-ponttal a tarsolyában fejezte be. Zoltán a második futam rajtját elrontotta, majd a harmadik körében bukott is egyet, és a mezőny végéről kellett feltornásznia magát a 25. helyre, amikor a nagy kánikula miatt piros zászlóval leállították a megmérettetést. Összesítésben a felső-háromszéki motokrosszos egy ponttal, a 23. helyen zárta a görögországi világbajnokságot.

„Különösebb célkitűzés nélkül utaztunk Görögországba, ahová a Top Cross és a román szakszövetség döntése miatt mentünk el. Az ilyen szintű versenyzéshez nem voltunk, vagyunk még felkészülve, de tapasztalatszerzésnek mindenképp jó volt ez a világbajnokság. A rossz szervezés mellett nem csak egymással, hanem a roppant meleggel is meg kellett küzdeniük a fiúknak. Technikai gondok miatt többszöri halasztás után vasárnap délben, 43 fokban rajtolt el Zoltánék versenye, s amíg az első futam lement, a másodikat leállították, miután egymás után dőltek ki a motorosok” – összegezte a Megalopoliszban történteket Ördög István, tehetséges motorosunk édesapja, aki hozzátette: fia volt a román moto­krosszos küldöttség egyetlen pontszerzője a junior vb-n.

Eredmény (125 cm3): 1. Haakon Osterhagen (norvég, Fantic) 50 pont, 2. Valerio Lata (olasz, KTM) 44 pont, 3. Kay Karssemakers (holland, Husqvarna) 34 pont… 23. Ördög Zoltán (Yamaha) 1 pont. (tibodi)