A koronavírus elleni oltáskampány felpörgetésének módját keresik a hatóságok: az egészségügyi miniszter különböző jutalmazási módszerek bevezetését javasolta, az államfő pedig továbbra is a meggyőzést szorgalmazta, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy diszkriminatív megszorításokkal büntessék a beoltatlanokat.

Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter a news.ro hírportál által tegnap közölt interjúban elmondta: ebédjegyekkel és tombolával bátorítanák az oltás felvételét, a szaktárca hamarosan a kormány elé terjeszti egy erről szóló sürgősségi rendelet tervezetét. A tárcavezető megerősítette: a páciensek veszélyeztetésének elkerülése érdekében rendszeres tesztelésre köteleznék a beoltatlan egészségügyi dolgozókat. Ezt saját költségükön kellene elvégezniük, tekintettel arra, hogy az állam ingyenesen biztosítja a védőoltást, amelynek biztonságos voltáról immár elegendő tudományos adat áll rendelkezésre – érvelt a miniszter.

Klaus Iohannis államfőt egy Bukarest melletti természetvédelmi területen tett látogatása alkalmával kérdezték az újságírók arról, támogatná-e, hogy megszorításokat vezessenek be a beoltatlanokkal szemben. „Nem győzhetjük le a világjárványt diszkriminációval. A járványt csak tömeges oltással tudjuk megfékezni” – jelentette ki Iohannis. Rámutatott: nem lehet az embereket olyasmire kényszeríteni, amit azért nem akarnak megtenni, mert nem értik. Az elnök ezért a tudatosítás fontosságát hangsúlyozta és az oltási kampány erősítését szorgalmazta. Hozzátette: a védőoltásoknak is köszönhetően csökkent eddig a koronavírusos esetek száma, és a romániaiaknak meg kell érteniük, hogy az immunizálást folytatni kell, mert ellenkező esetben fennáll a veszélye a világjárvány negyedik hullámának, amely más európai országokban már megjelent. Nyomatékosította: a negyedik hullám főként a beoltatlanok körében terjed, akik a betegség súlyos formáival szembesülnek, míg a beoltottak, ha el is kapják a vírust, az esetek túlnyomó többségében nem kerülnek kórházba, mivel az immunizálás gátolja a betegség kialakulását.

Az államfő ugyanakkor elismerte: elképzelhető, hogy Romániában is kitiltják a beoltatlanokat olyan „nem létfontosságú” helyekről, mint a mozik és vendéglők, de szerinte ez önmagában nem jelent megoldást a járványra, a „magyarázat nélküli” tiltások pedig nem vezetnek sehova. Iohannis is elfogadhatatlannak nevezte, hogy az egészségügyi dolgozók ne legyenek beoltva, és támogatásáról biztosította a kormányt, ha nyereményjátékot, sorsolást vagy más hasonlót javasol az oltási hajlandóság növeléséért, hozzátette azonban, hogy figyelmesen elemezni kell a költségeket, mert maga az immunizálás is ingyen van, és a dolgoknak az észszerűség határain belül kell maradniuk.

Az immunizálás továbbra is lassan halad Romániában, az oltási hajlandóság júniusban esett vissza, azóta átlagosan naponta 9–10 ezerrel emelkedik a beoltottak száma. Az elmúlt két hónapban alig több, mint két százalékkal emelkedett a lakosság átoltottsági aránya, mostanáig a beoltható – 12 év feletti – lakosság kevesebb mint 30 százaléka kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. Ilyen körülmények között Románia 700 ezer dózist kíván eladni Írországnak a Pfizer-BioNTech vakcinájából. Andrei Baciu egészségügyi államtitkár szerint jelenleg a romániai oltási kampány folytatásához nincs szükség erre az adag készítményre, még abban az esetben sem, ha esetleg a harmadik dózis beadásáról születik döntés. Baciu közölte az is, hogy Románia más államokkal is tárgyal a vakcinakészlete egy részének eladásáról.

Az Országos Közegészségügyi Intézet heti jelentése szerint a július 26. és augusztus 1. között diagnosztizált új koronavírus-fertőzéses esetek 81,5 százalékát beoltatlan személyeknél mutatták ki. A halálos áldozatok 85,7 százaléka nem volt beoltva, 14,3 százaléka pedig csak első dózisát kapta meg a koronavírus elleni vakcinának. A halálos áldozatok 86,1 százaléka 60 évesnél idősebb személy, 57,5 százaléka férfi volt, 94,6 százalékának pedig volt valamilyen társbetegsége.