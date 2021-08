A korona iránt akkora az igény, hogy jövő év augusztus 20-ára is van előjegyzés rá, ezért döntöttek Székelyudvarhelyen a második másolat elkészítéséről. Elekes Gyula képzőművész azt reméli, hogy elődjéhez hasonlóan ez a másolat is körbejárja Erdélyt és az anyaországot, sőt, elképzelhető, hogy messzebbre is eljusson. (Maszol)

FELELŐTLENSÉG MINDEN FRONTON. Hétfő délután Bukarest belvárosában, a Nemzeti Könyvtár tőszomszédságában súlyos munkabaleset történt: hat munkásra omlott rá a kiásott föld egy építőtelepen, ketten közülük életüket vesztették. A munkálatok kivitelezője egy Bukarest 3. kerületének önkormányzata által négy évvel ezelőtt alapított cég volt, amely a kerületi önkormányzat megrendelésére dolgozott – a legkevésbé sem törvényes keretek között. Az Állami Építkezési Felügyelet kiderítette, hogy a beruházó (az önkormányzat) nem értesítette a munkaügyi felügyelőséget a tervezett munkálatokról, ami azt jelenti, hogy nem is kaphatott előzetes építési engedélyt, ami pedig kötelező lett volna a munkálatok elkezdése előtt. A környezetvédelmi őrség pedig arra a megállapításra jutott, hogy az építkezésnek semmilyen engedélye nem volt, ezért egyrészt felszólították a felelősöket, hogy állítsák vissza a helyszínt a munkálatok megkezdése előtti állapotba, emellett pedig a kivitelezőre 50 ezer lejes bírságot is kiróttak. A munkaügyi felügyelőség már közvetlenül a baleset után közölte, hogy az első vizsgálatok alapján úgy tűnik, a munkások nem biztosították megfelelően a kiásott árok falait. (Főtér)

A TÖRTÉNET NEM IGAZ, DE REKLÁMNAK MEGTESZI. 1,6 millió euróért árul egy kolozsvári ingatlant a világhírű aukciós ház, a Sotheby’s. A Fellegvárra vezető Kismező utcában található villát a Tanácsköztársaság egykori vezetőjének, Kun Bélának a nevével hirdetik. A Sotheby’s szerint a külügyi és hadügyi népbiztos, akinek tömeggyilkosságok fűződnek a nevéhez, a szóban forgó ingatlanban élt. A Szilágyságban, Kohn Bélaként született kommunista vezető nem lehetett a villa tulajdonosa, mivel nem volt tehetős ember. Kolozsváron újságíróként, majd pedig a Munkásbiztosító Pénztár titkáraként dolgozott. Ez utóbbi minőségében elsikkasztott egy kisebb összeget, amiből azonban aligha vásárolhatott házat. Az eladásra kínált háromszintes villában nyolc szoba és hat fürdőszoba van, a századforduló körül épülhetett. A Sotheby’s szerint „Magyarország és a világ történelmének egy lényeges darabja van belesűrítve ebbe a tágas és elegáns villába”. Ez óriási túlzás, azonban jól hangzik, marketingként megteszi. (Maszol)