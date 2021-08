Szigorít Izrael

Naftali Bennett miniszterelnök édesanyja is megkapta a harmadik oltást. Fotó: AP

Az augusztus 8-án életbe lépő korlátozások szerint Izraelben minden zárt térben kötelező lesz a „zöld címke”, vagyis csak a beoltottak és gyógyultak, illetve friss negatív teszt­tel rendelkezők léphetnek be a nyilvános helyekre. Ez a 12 év alatti gyerekekre is vonatkozik, és augusztus 20-tól szabadtéren is kötelező lesz a maszk a 100 fősnél nagyobb rendezvényeken.

Az állami hivatalokban jövő héttől csak a dolgozók fele lesz jelen, a többiek otthonról dolgoznak, és az otthoni munkavégzést javasolták a magánszektor számára is. A kézfogás, az ölelések és testi kontaktust mellőzését kérik a lakosságtól, és ezentúl karanténba kell menniük a 12 év alatti fertőzöttekkel törődő felnőtteknek is.

Tilos a piros besorolású, vagyis erősen fertőzött országokba utazni, és a közepesen fertőzött narancssárga országokból visszatérőknek karanténba kell vonulniuk egy hétre akkor is, ha oltottak vagy gyógyultak. A zöld államokból érkezőknek csak a reptéri tesztek negatív eredményének kézhezvételéig kell otthon tartózkodniuk.

A koronavírus-kabinet ülésén az egészségügyi szakemberek kijelentették, hogy a jelenlegi járványügyi adatok alapján már elkerülhetetlennek tűnik a zárlat bevezetése szeptemberben, hogy megállítsák a súlyos betegek számának növekedését, mert a kórházak már nem lesznek képesek fogadni őket. A szeptemberi zárás gazdasági költségei viszonylag alacsonyak lesznek az őszi zsidó ünnepek, a zsidó újév és a sátoros ünnep miatti kevés munkanap nyomán. A zárlat a szakértők szerint a betegek számát tíz napon, a súlyos betegek számát két-három héten belül befolyásolja.

A szigorítások mellett az oltások rohamos növelésével, a még mindig oltatlan mintegy egymillió, 12 évnél idősebb izraeli vakcinázásával, valamint a hatvan éven felüliek harmadik dózissal történő újraoltásával próbálják elkerülni az újabb országos zárlatot.