A bölöniek nem kérnek a védőoltásból

Elsőként a helyi családorvost kérdeztük meg, miben látja az okát annak, hogy a bölöniek ennyire elutasítóak a vakcinával szemben. Dr. Mátis Rozália lapunknak elmondta, számára is érthetetlen ez a magatartás, s bár ő személyes jó példával járt elöl, januárban beoltatta magát, és pácienseinek is elmondja, mennyire fontos a védőoltás, nem sikerül eredményt elérnie ezen a téren. A közegészségügyi igazgatóság szervezett oltási napot a községben, de akkor is alacsony volt az érdeklődés.

A doktornő elmondta, három lánya, vejei és két unokája is megkapta az oltást, mindannyian komolyan vették a járvány következményeit, látták, egyesek nagyon súlyos állapotban kerültek kórházba a fertőzés miatt, Bölönben halálesetet is jegyeztek ezzel a betegséggel összefüggésben. Szám szerint nem tudja, hányan fertőződtek meg a községbeliek közül, mert aki nem került kórházba, nem mindenki jelentette a családorvosnak, hogy a PCR-tesztje pozitív, ha nem volt különösebb panasza, otthon töltötte a karantént kezelés nélkül.

Kérdésünkre dr. Mátis Rozália kifejtette, a bölöni és bölönpataki emberek nem hanyagolják el egészségüket, a legkisebb panasszal is orvoshoz fordulnak, ezért is érthetetlen számára a vakcinával szembeni magatartásuk. Sok jó szakorvosa van a baróti kórháznak, ez nagy segítség, egy sepsiszentgyörgyi magánlaboratórium munkatársai időnként a helyszínen vesznek vért analízisekre, és interneten neki küldik az eredményeket – részletezte a doktornő. A közel háromezer pácienséből több százan dolgoznak külföldön, előfordul, hogy a kis gyermek itthon kapja meg a kötelező védőoltás egyikét, de a folytatásra már az adott országban, leginkább Angliában kerül sor, vagy ott születik a gyermek, és itthon kapja meg a korának megfelelő védőoltásokat. Ha a július 1-jétől érvényes új keretszerződés alapján valóban lesz lehetőség a 40 év fölötti egészséges lakosság betegségmegelőző szűrésére, azt is szívesen vállalja, nem számít a pluszmunka, csak az emberek egészsége – hangsúlyozta.

Védőoltás nélkül is jól vannak

Bölönben és Bölönpatakán vannak, akik vallásuk miatt nem oltatják be magukat, mások egyéni meggyőződés alapján utasítják el a vakcinát. A pünkösdista Carmian Borzoș lapunknak azt mondta, vallása nem engedi, hogy ilyen gyógymódokban higgyen, de amúgy is az a véleménye, az egész járvány és oltási kampány a politikusok találmánya, hisz eddig is voltak vírusok, fertőző betegségek, és nem volt ekkora felhajtás körülöttük. Úgy gondolja, eddig is lett volna bőven alkalma arra, hogy megfertőződjék, de nem történt meg, egy kicsit fél a betegségtől, de ez nem ok arra, hogy beoltassa magát. Karbantartóként dolgozik a helyi iskolában, szereti a munkáját, jól érzi magát itthon – mondotta.

Egy idősebb falusfele szerint a Jó­isten megvédi őket a bajtól, egészséget adott nekik, és azt nem fogja elvenni, ha pedig igen, akkor annak oka van. Ő is pünkösdista, tudja, hogy a Jehova tanúi sem oltatják magukat.

Mint kiderült, Bölönben nem csak vallási hovatartozás kérdése a koronavírus elleni védőoltás elutasítása, a fiatalok és az idősek körében egy­aránt népszerűtlen a vakcina az egész községben. A 75 éves Bedő Rozália azt mondta, őt nem érdekli, ki hogyan dönt, ő jól van úgy, ahogy van. Harmincöt évet dolgozott a brassói traktorgyárban, tíz éve özvegy, két fia külföldön dolgozik, lánya Brassópojánán. A 31 éves Nagy Kinga sem oltatta be magát, úgy véli, amíg nem muszáj, addig nem kér a vakcinából. Szerinte az oltás csak ideig-óráig véd meg a fertőzéstől, utána jöhet a következő oltás, ezért nem látja értelmét az egésznek. A helyi diákok körében sem népszerű a vakcina, amíg nem kerülnek olyan helyzetbe, hogy nem vehetnek részt egy adott rendezvényen oltási igazolás nélkül, addig nem oltatják be magukat – tudtuk meg a 16 éves Nagy Miklós Arnoldtól.

A számok nem hazudnak. A bölöniek valóban nem hisznek a védőoltásban. Az utcán, a családorvosi rendelő várakozójában, a gyógyszertárban véletlenszerűen megkérdezettek közül egyetlen helyi ember sem volt beoltva, és nem is tervezi igényelni a vakcinát. Minden bizonnyal egyfajta tömegpszichózis is közrejátszik ebben, mert egyébként mivel lenne magyarázható, hogy a közeli Nagyajtán és Baróton 11 százalék fölötti a beoltottság – ami azért jóval elmarad a sepsiszentgyörgyi 20 százaléktól –, Bölönben pedig az 5 százalékot sem éri el?