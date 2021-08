A megkeresésünkre válaszoló ügyfélszolgálatos hölgynek a Hőközpont sétányt érintő áramszünetről számoltunk be, ennek kapcsán jelezte: nem csak ott, de a környéken több utcában szünetel a szolgáltatás egy meghibásodás miatt, mely több transzformátort is érint. Értesüléseink szerint egy elrobbant kábel okozott több ponton is áramkiesést, melynek elhárításán órák óta dolgoznak a szolgáltató szakemberei. Becsléseik szerint várhatóan a déli órákra helyreáll az áramszolgáltatás. (dvk)