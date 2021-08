Következő írásunk

A Magyar Unitárius Egyház zsinata Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkészt, az egyház eddigi közügyigazgatóját választotta a felekezet 32. püspökének. Az új egyházfővel búcsúztatásának másnapján, beiktatásának előestéjén elképzeléseiről, terveiről, de az egyetlen erdélyi fogantatású felekezet általános gondjai­ról is beszélgettünk (a több évtizedes ismeretségünk okán is személyes hangnemben). Kovács István többek között kifejtette: az unitárius egyház értékrendjében szétválaszthatatlan a nemzet és hitünk szolgálata, fontosnak tartja az együttműködést a többi keresztény egyházzal, a püspöki kerekasztalok újjáélesztését, intézményesítését, de szólt a közösségi értékek erősítéséről, valamint arról is, hogy Székelyföld belső anyaország szerepe felértékelődött.