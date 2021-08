Nem hit vagy meggyőződés kérdése, hogy a megyében dolgozók hány százaléka kap minimálbért, pontosan alátámasztott adatok alapján kell erről beszélni – véli Antal Árpád, aki a maga részéről nem szándékozott számháborúba bocsátkozni. A polgármester ugyanakkor úgy véli, hogy a részleges vagy torz adatokon alapuló viták helyett mindenkinek végeznie kellene a munkáját, s az lenne a fel­adat, hogy a munkanélküliség minél alacsonyabb legyen és a bérek minél magasabbak. Szakmaiatlanságnak tekinti ugyanakkor a bérek mértékéről a foglalkoztatottsági arány figyelmen kívül hagyásával beszélni.

„Ha elbocsátunk valahonnan száz embert, és két géppel helyettesítjük őket, akkor lehet, hogy nő az átlagjövedelem Sepsiszentgyörgyön, de közben lesz száz állástalan” – mutatott rá a polgármester. Az elöljáró szerint a foglalkoztatottság a legfontosabb, még akkor is, ha ez negatív hatással lehet az átlagjövedelemre.

Kitért továbbá arra is, hogy mint kiderült, a múlt héten elhangzottak, miszerint a háromszékiek 75 százaléka minimálbért kap, a magánszférára vonatkoztak, így az egész kérdés már más megközelítést kíván. A politikusok, döntéshozók nem szabhatják meg, hogy egy vállalkozó mekkora fizetéseket adjon alkalmazottainak. Egyedül a minimálbér szintje függ a politikumtól. A polgármester ugyanakkor úgy látja, hogy a minimálbér jelen pillanatban alacsony, tisztességesen nem lehet abból az összegből megélni, de azt is látni kell, hogy sok vállalkozónak még a jelenlegi szint biztosítása is nehézséget okoz.

Antal Árpád szerint az sincs rendben, hogy a minimálbérről a politikusok döntenek, más országokban ennek szintjét a szakszervezetek és a vállalkozói (munkáltatói) szövetségek közötti tárgyalások, egyeztetések nyomán határozzák meg. Egy normális világban ennek így kellene működnie, ez lenne az egészséges, mindkét félnek elfogadható köztes megoldás.

Ami Kelemen Tibornak, a megyei munkaerő-elhelyezési ügynökség vezetőjének múlt héten tett bejelentését illeti, Antal Árpád nehezményezte, hogy az igazgató „bedobott egy számot anélkül, hogy közölte volna, honnan szerezte az adatait”. „Kelemen úr húsz éve mérgezi a közvéleményt ebben a városban, és folyamatosan negatív közhangulatot gerjeszt, miközben neki nem ez a feladata. Ő nem egy gazdasági elemző, hanem egy állami alkalmazott, akinek az lenne a dolga, hogy segítse a vállalkozókat, például azzal, hogy a törvény által biztosított lehetőségeket kihasználja, s ne gördítsen újabb és újabb akadályokat a munkáltatók elé, és akkor talán utóbbiak nagyobb béreket is tudnának adni” – jelentette ki Antal Árpád.