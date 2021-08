Drágul a szemételszállítás Baróton

Benedek-Huszár János polgármester a tervezet ismertetésekor elmondta: nem csak Baróton, hanem máshol is emelik az árakat; ám ennek ellenére is kedvezményes díjszabásban részesülnek, hiszen Bodzafordulón, Kovásznán és Kézdivásárhelyen 11,5–13 lej közötti összeget fizetnek a hulladék elszállításáért és tárolásáért.

Az emelés részben annak tudható be, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék mellett a bio­lógiailag lebomlót is elviszik. Ez fontos – jelentette ki a városvezető –, mivel így csökkenteni lehet a környezetvédelmi előírások be nem tartásáért kirótt büntetés mértékét, ami tavaly 57 ezer lejt tett ki. Hasonlóképp jó hír az is, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége néhány hónap alatt több mint háromszorosára nőtt, így már a teljes tétel harminckét százalékát teszi ki.

Pál-Szilágyi Zoltán, az RMDSZ frakcióvezetője úgy vélte, ha megszűnik a barótiak számára a kedvezményes díjszabás, akkor kérjék vissza az évekkel ezelőtt a Tega rendelkezésére bocsátott gépjárművet, adják el, árából pedig vásároljanak olyan autót vagy nagy értékű eszközt, amire szükségük van.

A polgármester egyetértett Pál-Szilágyival, és azt javasolta, a vízszolgáltató részére szerezzenek be egy használt, de jó állapotú, üzemzavar-elhárításban használható, szenny­vízszippantásra és csővezetékek tisztítására alkalmas gépjárművet. Úgy vélte, ha még a nyáron felértékeltetik a visszakért járművet, akkor idén nem csak eladni lehet, hanem helyette másikat vásárolni is.