Fejlődik Középajta?

Alig maroknyian vettek részt a Bihari Edömér, Nagyajta polgármestere által kezdeményezett lakossági fórumon – amennyiben nem számoljuk a tanácstagokat és a polgármesteri hivatal alkalmazottjait. Mindennek ellenére nem lehet azt mondani, hogy unalmas és érdektelen volt a szerda reggel tartott megbeszélés: három hölgy is akadt, akiknek felvetéseit az elöljárónak meg kellett válaszolnia.

Bihari Edömér a költségvetést és a helyhatósági választások óta eltelt időszakban kezdeményezett beruházásokat ismertetve elmondta: idén a legtöbbet a közép­ajtai ravatalozóra szánták; tervezésére 32 ezer, kivitelezé­sére 550 ezer lejt különítettek el.

A Románia Magyar Pedagógusszövetség és az anyaországi kormány segítségével iskolakezdésre megújul a kö­zépajtai iskola. Sok pénz érkezett, de nem elég, ezért – hogy a villanyhálózat és a fűtésrendszer új legyen és a kerítést is kicseréljék – az önkormányzatnak pótolnia kellett saját költségvetéséből, illetve a megyei tanács pályázatából.

A kormánytól a tavalyi árvízkárok helyreállítására kapott pénzből pallókat építettek újjá, támfalakat és víztörőt készítettek. Az Országos Beruházási Társasághoz öt pályázatot nyújtottak be, mindegyiket elfogadták, köztük a község szennyvízhálózatának kiépítésére és a középajtai Benkő József Gimnázium alsó tagozata épületének felújítására és bővítésére vonatkozót is. A község közvilágításának korszerűsítésére benyújtott pályázat is nyert, viszont a támogatási szerződés aláírása még késik – mondotta Bihari.

A községháza támogatja a baróti kórházat, hozzájárulnak a katasztrófavédelmi felügyelőség baróti tűzoltó­egységének működéséhez, a Háromszéki Közösségi Alapítvánnyal közösen idén tavasszal 800 őshonos gyümölcsfát osztottak ki, és partnerei a Diakónia Keresztyén Alapítványnak. Bihari Edömér fontosnak nevezte a még 2006-ban kötött megállapodást: bár nem keveset fizetnek érte, de hálával tartoznak, hogy van, aki vállalja az idősek gondozását – jelentette ki.

Kósa Tünde és Simon Erzsébet többször emelt szóval vonta felelősségre a polgármestert, és a kritikán túl építő jellegű javaslatuk is volt.

A legnagyobb vitát a ravatalozó építésének késése váltotta ki: hogyhogy nincs még kész annyi év ígérgetését követően sem? A felvetésre a községvezető, a hivatal munkatársai és a középajtaiak többéves történeteket elevenítettek fel arról, hogy eredetileg hova képzelték felépítését, miért kerül oda, ahova, kinek a hibája, hogy még nem fejezték be. Bihari Edömér úgy vélte, idén jó esély adódott, hogy bár pirosban elkészüljön, de az építkezési költségek megugrása miatt építését valószínűleg nem lehet egyszerűen odaítélni a megfelelőnek vélt kivitelezőnek, hanem közbeszerzést kell hirdetni, az pedig legalább – ha nem lesz fellebbező – három hónappal kitolja a határidőt.

Gyárfás Éva azt kérte, segítsék a termelőket azzal, hogy újból létrehozzák a hagyományos keddi piacot, így akinek fölös terméke van, ott értékesíteni tudná. Hasonló értékesítési fórumot kellene kialakítani a kézművességben jártas asszonyok számára, hogy azok akár kis tételben is eladhassák az igényesen elkészített termékeiket. Kérte, a községvetetés pályázzon állati ürüléket tároló, illetve elektromos árammá alakító berendezésre: nem kell messzire menni jó példáért, az anyaországban is látott már olyant – jelentette ki.

Többen szóvá tették, hogy az árkok betömése, illetve csövekkel való „kibélelése” miatt nem folyik le az esővíz, ezért pincék és garázsok telnek meg egy-egy kiadósabb eső után. Gondot jelent az is, hogy az úttesten maradó vizet a gyorsan haladó traktorok és teherkocsik a házak falára verik fel; kérték, a rendőrség lépjen fel szigorúan az emberek testi épségét és a javaikban kárt okozó gyorshajtók ellen. A polgármester erre azt válaszolta, a gond megoldása érdekében már kezdeményezte, hogy több helyre kerüljön fekvőrendőr.