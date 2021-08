Az oroszlánok három kőtömbből állnak, eddig csak össze voltak cementezve. A három rész összességében nagyon nehéz, nagyjából egy busz súlyának felel meg. A szobrokat most is három részben emelik le, majd ugyancsak három részben helyezik vissza – közölte az A-Híd Zrt. kommunikációs vezetője a helyszínen. Puskár Anett kitért arra is, hogy az oroszlánokhoz – amelyek 1852-ben kerültek fel a Lánchídra – sok legenda fűződik. Az egyik ezek közül, hogy a híd négy oroszlánszobrát alkotó szobrász, Marschalkó János a Dunába ugrott, amikor kiderült, hogy az oroszlánoknak nincs nyelvük. Ez azonban nem igaz, a helyszínen is meg lehetett tekinteni, hogy az oroszlánoknak van nyelvük – mondta.

A szobrokat egy újpesti műterembe viszik restaurálásra. Ennek során elsőként megnézik, mennyire stabil a szerkezetük, mivel a mészkőszobrokat az időjárás is megviseli. Ezután vegyszerrel megtisztítják, majd hozzálátnak a javításokhoz – közölte.

A restaurátorok csak azokat a részeket állítják helyre, amelyek eredetileg is megvoltak. Így a szobrok szájában felül továbbra is csak szemfogak lesznek, de a kitört alsó fogakat kijavítják – fejtette ki.

Az oroszlánok akkor kerülnek vissza a helyükre, amikor a Lánchidat visszaadják a közúti forgalomnak – mondta Puskár Anett. Az A-Híd Zrt. kommunikációs vezetője az MTI-nek elmondta: a Lánchíd felújítási munkálatai az ütemterv szerint haladnak.

A közúti forgalom előtt várhatóan 2022 végén nyitják meg újra a hidat, így addigra a négy oroszlánszobor is visszaérkezik a hídfőkre – mondta Puskár Anett.