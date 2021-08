A WHO a harmadik oltás halasztását kéri

Gebrejeszusz a kérést azzal indokolta, hogy világszerte rengeteg ember még egyetlen adag oltást sem kapott, szerinte a harmadik oltás helyett inkább az ő megvédésükre kellene koncentrálni az erőfeszítésüket. „Megértem azt, hogy a világ kormányai meg akarják védeni a saját népességüket a delta variánstól, de azt nem fogadhatjuk el, hogy azok az országok, amelyek már így is a legtöbb vakcinát használták fel, most még ennél is többet akarnak felhasználni” – mondta Gebrejeszusz. A WHO adatai szerint a magas átlagjövedelemmel rendelkező országok idén májusig ötven dózist adtak be százlakosonként, mostanra pedig nagyjából minden lakosra jut már egy dózis, még úgy is, hogy nagyon sokan nem jelentkeztek az oltásra. „Gyorsan változtatnunk kell a politikánkon. A vakcinák többségének most már nem a magas, hanem az alacsony jövedelmű országokba kellene megérkeznie” – fogalmazott a WHO vezetője.