Meghosszabbított veszélyhelyzet

A Stratégiai Kommunikációs Törzs tegnapi jelentésében ismét kétszáznál több újonnan azonosított koronavírus-fertőzésről adott tájékoztatást, ezzel az országos fertőzési ráta az egy nappal korábbi 0,08 ezrelékről 0,09 ezrelékre emelkedett. A kórházi ápolásra szorulók száma folyamatosan emelkedik (489-re az egy nappal korábbi 456-ról), a súlyos eseteké szintén nő (72-re a 67 után).

Ilyen körülmények között a hatóságok továbbra is csak nyilatkozatokkal próbálják népszerűsíteni az oltási kampányt. Egy oltáskampánnyal kapcsolatos bukaresti rendezvényen Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter kijelentette: az oltás az „egyetlen eszköz” a koronavírus-járvány megfékezésére, és minden egyes személy immunizálása növeli az esélyt arra, hogy jelenléti oktatással kezdődjön a tanév az iskolákban, a tárcavezető ezért felhívást intézett a szülőkhöz, hogy oltassák be magukat, illetve a 12 évesnél nagyobb gyerekeket. A tárcavezető elmondta, továbbra is azt szorgalmazza, hogy járvány idején az intézmények közül az iskolákat kell utolsóként bezárni és elsőként megnyitni, mert „az oktatás mindennek az alapja”. „Oktatás nélkül nincs egészségbiztonság, mert az orvosokat az oktatási rendszer képezi ki. (...) A tanügyet súlyos veszteségek érték, amelyek egy részét idővel be lehet pótolni. Ám lesznek olyan veszteségek is, amelyeket nem sikerül bepótolni, s ezek árát nekünk, mindannyiunknak kell majd megfizetnünk, előbb a diákoknak, majd az egész társadalomnak. Ennek elkerülésére egyvalamit tehetünk: oltassuk be magunkat” – jelentette ki Sorin Cîmpeanu.

Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba viszont úgy véli: ha decentralizálnák a koronavírus elleni oltással kapcsolatos döntéshozatalt, az általa vezetett intézmény megtalálná a megoldást az átoltottsági arány növelésére. Szerdai sajtótájékoztatóján megkérdezték Borbolyt, hogy milyen jogi eszközökre gondolt, a megyeitanács-elnök azonban azt válaszolta: előbb decentralizálni kellene a döntéshozatalt, utána a helyhatóságok megtalálnák a megoldást az átoltottság növelésére. Hozzátette, jelenleg nem tilthatja meg a megyei önkormányzat beoltatlan alkalmazottainak a munkába járást, és nem kötelezheti a megyei tanács által finanszírozott projektek munkatársait arra, hogy adassák be a vakcinát. Közölte, hogy a megyei tanács nyitott minden javaslatra, de az embereknek is nyitottaknak kellene mutatkozniuk az oltás iránt, „mert az erőszak nem mindig vezet eredményhez”.

Meghaladta a világon csütörtökön a 200 milliót a koronavírus-járványban megfertőződött személyek száma, a legtöbb esetet az Amerikai Egyesült Államokban, Indiában és Brazíliá­ban jegyezték – írta a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adataira hivatkozva az EFE hírügynökség. Míg január 26-án a világon 100 millió fertőzéses esetet tartottak nyilván, a megbetegedések száma kevesebb mint hat hónap alatt megkétszereződött. Világszerte aggodalmat kelt a koronavírus delta variánsának a terjedése, ez a vírustörzs ugyanis kétszer fertőzőbb az eredeti változatnál és több kórházi kezelést igénylő megbetegedéseket okoz. Az Egészségügyi Világszervezet a múlt héten figyelmeztetett arra, hogy a jelenleg 124 országban jelen lévő delta variánsnak tulajdoníthatóan öt földrészen megduplázódott a fertőzések száma.