Elmarasztalás egynyelvűség miatt

Az elmarasztaló határozatról a magyar jelképek és feliratok elleni pereskedéseiről elhíresült feljelentő, Dan Tanasă, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselője számolt be tegnap blogján, hallatlannak minősítve azt, hogy az Asztalos Csaba által vezetett ODT több mint nyolc év alatt sem tudta rávenni a székelyföldi kisváros polgármesteri hivatalát arra, hogy havonta megjelenő, ingyenes kiadványa, a Keresztúri Kisváros román nyelven is tájékoztasson. Amint a feljelentő felidézte: az ODT először 2013 februárjában rótta meg emiatt a polgármesteri hivatalt, aztán 2016 márciusában újabb figyelmeztetés következett, amelyben arra szólították fel Rafai Emilt, az RMDSZ színeiben megválasztott akkori polgármestert, hogy három hónapon belül orvosolja a románokkal szembeni hátrányos megkülönböztetést. A tanács 2019 áprilisában már 2000 lejes bírságot rótt ki a polgármesterre, de a Keresztúri Kisváros továbbra is csak magyarul jelent meg. Dan Tanasă újabb feljelentése után az ODT immár 4000 lejes bírsága következett. A tavaly őszi önkormányzati választásokon a székelykeresztúriak az Erdélyi Magyar Szövetség jelöltjét, Koncz Hunor Jánost választották polgármesterré. Mint Dan Tanasă írja: így rá hárul az elődje által örökül hagyott helyzet rendezése.