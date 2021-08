Több a pénz

Florin Cîţu ezt azzal magyarázta, hogy a járulékokból a tervezettnél nagyobb összeg folyt be az államkasszába, így a költségvetésből finanszírozott nyugdíjdeficit is csökkent, annak ellenére, hogy a nyugdíjak közben növekedtek. „Ez azt jelenti, hogy a betervezett összegnél kevesebbet kell fordítani a költségvetésből a nyugdíjdeficit finanszírozására. (...) Ez tehát a magyarázat, nem vonunk el semennyit a munkaügyi minisztérium költségvetéséből. Kedvezően alakult a helyzet, több pénz folyt be az államkasszába, ezért csökken a deficit” – magyarázta a miniszterelnök.