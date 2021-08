A változtatásokra azután kerül sor, hogy az új, külföldi utazásra is feljogosító, továbbá egészségügyi kártyaként is használatos elektronikus személyi kísérleti változata vitát váltott ki: a „gen” (nem) megnevezés és a trikolór hiánya miatt kritikát kapott a Nemzeti Liberális Párt és a Románok Egyesülésért Párt (AUR) részéről is. Giulescu leszögezte, hogy az egyszerű, csip nélküli személyi igazolványon szerepelni fog Románia címere, trikolórja, a himnusz első két versszaka, az Athenaeum épülete és egy máramarosi népviseletre jellemző öv is. Az elöljáró hozzátette, hogy évente két változatot is tervezhetnek a személyi igazolványból. (Maszol)

MEGADÓZNÁK A NAPIDÍJAT. Tiltakoznak a nemzetközi fuvarozással foglalkozó hazai vállalkozások az ellen, hogy az Országos Adóhatóság visszamenőleg öt évre megadózza a vállalkozásaik alkalmazásában lévő hivatásos gépkocsivezetők napidíját. A gyulafehérvári Apulum Fuvarozói Szövetség elnöke, Dumitru Blaga sajtótájékoztatón elmondta, mintegy 15 százalékkal növeli a tarifákat sofőrjeik napidíjának megadóztatása. A tájékoztatón a közúti fuvarozási ágazat összesen hét munkáltatói szövetségének képviselői voltak jelen. Dumitru Blaga túlkapásnak minősítette az adóhatóság eljárását, ami szerinte csődbe taszítja az ágazatot. Közlése szerint van olyan cégvezető, akinek büntetőkamatokkal együtt visszamenőleg kétmillió eurót kell befizetnie az államkasszába. Dumitru Blaga leszögezte: az intézkedés arra kényszeríti a nemzetközi fuvarozással foglalkozó hazai vállalkozásokat, hogy 15 százalékkal megemeljék a díjszabásaikat. Ez azonban szerinte azzal járna, hogy többé nem rúgnának labdába a nemzetközi fuvarozás európai piacán, ahol nagyon nagy a verseny. Az Apulum Fuvarozói Szövetség elnöke figyelmeztetett: ha az adóhatóság nem tesz le a sofőrök napidíjának megadóztatásáról, az ágazatban tevékenykedő cégek kénytelenek lesznek külföldre költözni. (Marosvásárhelyi Rádió)

KISZIMATOLT FERTŐZÖTTEK. A Madrid–Nagyszeben repülőjárat 151 utasa közül 22 karanténba, egy pedig elkülönítésbe került pénteken este, miután egy erre a célra kiképzett kutya kiszimatolta, hogy három koronavírussal fertőzött személy tartózkodik a fedélzeten. A Román Rendőrség szombati közlése szerint a három fertőzésgyanús utas egyikének gyorsteszteredménye pozitív volt, és egy SMURD-mentővel a megyei kórház sürgősségi részlegére szállították kivizsgálásra. A második fertőzésgyanús utas gyorsteszteredménye negatív volt. Az illető 14 napos karanténba kerül azzal az ajánlással, hogy az ötödik napon végeztessen PCR-tesztet. A harmadik fertőzésgyanús utas dokumentumokkal bizonyította, hogy idén július 21-én gyógyult ki a COVID-19 betegségből. A Szeben Megyei Egészségügyi Igazgatóság helyettes vezetője, Adela Morar később közölte, hogy a sürgősségre szállított utas esetében a PCR-teszt igazolta a fertőzés gyanúját. (Agerpres)