Folyamatosan növelni szándékszik a bölcsődei csoportok számát Sepsiszentgyörgy önkormányzata, illetve újabbak építését is tervezik mind a kormány által elindított program, mind európai uniós források igénybevételével – jelentette be múlt heti sajtóértekezletén Antal Árpád polgármester. Az elöljáró azt is elmondta, hogy várhatóan már szeptembertől csökken a bölcsődék fenntartásával járó pénzügyi nyomás az önkormányzaton, mivel addig hatályba léphet az a törvény, mely értelmében a bölcsődék is fejpénzalapú központi támogatást kapnak az állami költségvetésből.