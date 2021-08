Baász Imre azon művészek egyike, akik a múlt század végén a régiónkra ragasztott és már általunk is elhitt sztereotípiákat segítettek lebontani – mondta Vargha Fruzsina alpolgármester, aki szerint a művész által kezdeményezett Annart fesztivál vagy a Médium koncepció ereje és dinamikája is ezt a célt szolgálta. Mircia Dumitrescu pályatárs­ként és barátként emlékezett arra a művészre, aki – amint a tárlat is bizonyítja – rendkívüli munkabírással, szintetizálóképességgel, eszmei gazdagsággal, alkotói teljesítménnyel vált mérföldkővé a hazai képzőművészetben. Baász Imre egy olyan korban, amikor a politikai viszonyok egzisztenciákat aláztak meg, daráltak be, egy szimbolikus világot teremtett, amely képes volt lerázni a szellemi bilincseket – fogalmazott a grafikus, aki szerint Baász bátor művész volt, aki egyszerre humorral és drámaisággal volt képes fel­ébreszteni a lelkiismeretet. Mircia Dumitrescu rendkívül meleg hangon beszélt a szárhegyi művésztelepen eltöltött közös nyarakról, ahol a ferencesek templomának árnyékában fantasztikus baráti és művészi hangulatban találtak egymásra a hazai képzőművészek.

A kiállítás anyagát Lőrincz Lili művészettörténész méltatta, kiemelve, hogy a grafikus, az akcióművész, a közösségteremtő, a lázadó és titkosszolgálat által megfigyelt Baász mindenekelőtt egy virtuóz rajzoló volt; életművének tisztán esztétikai szempontok szerinti feldolgozása pedig még várat magára.

Bordás Beáta, az EMŰK vezetője házigazdaként köszönte meg a művész özvegyének, Baász Pálmának és az alkotásokat felajánló magánszemélyeknek és intézményeknek, hogy rendelkezésre bocsátották a kiállítás anyagát, valamint a kiállítás kurátorainak, Baász Orsolyának, a művész lányának és Madaras Péternek az igényes munkát.