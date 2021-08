Idéntől nem csak névileg, de földrajzilag is székelyföldi a kerékpáros Székelyföldi Körverseny, hiszen Kovászna és Hargita megye után Maros megye is bekapcsolódott a térség egyik legfontosabb stratégiai sport­eseményébe. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetségtől (UCI) 2.2-es besorolást kapó viadal tizenötödik kiírására a várt 22 csapat helyett csak 20 nevezett be, így mintegy 110 bringás vágott neki a négy szakaszból álló, 523,7 km-es megmérettetésnek.

A keddi csapatbemutató után a Székelyföldi Körverseny másnapi rajtja is Marosvásárhelyen volt, s szerdai nyitószakasza az olasz Andrea Guardini (Giotti Victoria–Salvini Due) sikerét hozta, miután a székelyudvarhelyi mezőnyhajrá legjobbjának bizonyult. A viadal mezőnyének csütörtökön a Székelyudvarhely–Fenyéd–Gyergyószentmiklós–Csíkszereda etapot kellett teljesítenie. A 125,2 km-es szakaszt a végső győzelmet is begyűjtő lengyel Alan Banaszek (Mazowsze Serce Polski) nyerte meg. Ez alkalommal is a véghajrá döntött az etap győzteséről. Másodikként az osztrák Daniel Auer (WSA KTM Graz) és harmadikként Norbert Banaszek (Mazowsze Serce Polski) haladt át a célon, s előbbi – két második helyezésének köszönhetően – az összetettben az első helyről várta a háromszéki szakaszt. A mezőny egyetlen székely bringása, a marosvásárhelyi Málnási József Attila a román válogatott tagjaként 46.-ként futott be Csíkszeredában. Pénteken sepsiszentgyörgyi starttal és céllal rendezték meg a székely kör háromszéki szakaszát, amelyen 122,6 km várt a mezőnyre. A kerekesek a megyeszékhelyről indulva Sepsibükszád, Bálványosfürdő, Kézdivásárhely, Kovászna és Réty érintésével érkeztek vissza a szentgyörgyi befutóra. A távot a leggyorsabban az olasz Andrea Guardini (Giotti Victoria–Salvini Due) teljesítette, ezzel az első etap után a harmadikat is sikerült megnyernie. Mögötte második lett az előző napon diadalmaskodó lengyel Alan Banaszek, aki így átvette az összetettben vezető bringásnak járó piros trikót. Harmadikként az olasz Andrea Gatti (Gallina Ecotec Colosio) ért célba. A verseny székely kerékpárosa, Málnási ezúttal a 69. lett. Szombaton következett a Csíkszeredában, valamint környékén megrendezett negyedik és egyben utolsó szakasz: a verseny leghosszabb, 151 km-es etapjának hajrájában az osztrák Daniel Auer bizonyult a leggyorsabbnak, amivel megelőzte a másodikként célba érő olasz Andrea Guardinit és a harmadik lengyel Alan Banaszeket. A vásárhelyi Málnási most 54. volt.

A Székelyföldi Körverseny tizenötödik kiírását a Mazowsze Serce Polski lengyelje, Alan Banaszek nyerte meg, őt követte Auer és Guardini. A mezőny egyetlen székely bringása az 54. pozícióban zárta a körversenyt. A csapatversenyben a lengyel Mazowsze Serce Polski bizonyult a legjobbnak.

Eredmény: * összetettbeli állás (piros trikó): 1. Alan Banaszek 11:27:44 óra 2. Daniel Auer 11:27:21 óra (+7 mp). 3. Andrea Guardini azonos idővel * legjobb sprinterek (zöld trikó): 1. Alan Banaszek 87 pont, 2. Andrea Guardini 78 pont, 3. Daniel Auer 77 pont * legjobb hegyimenők (sárga trikó): 1. Emil Dima (román, Giotti Victoria–Savini Due) 18 pont, 2. Tobiasz Pawlak (lengyel, Mazowsze Serce Polski) 11 pont, 3. Gabriele Porta (olasz, Gallina Ecotec Colosio) 10 pont * legjobb 23 év alatti versenyzők (piros-fehér trikó): 1. Andrea Gatti (olasz, Gallina Ecotec Colosio) 11:28:43 óra, 2. Gilles van Kerckvoorde (belga, Bataia Cycle Club) 11:28:44 óra (+1 mp), 3. Jacopo Pessenti (olasz, Gallina Ecotec Colosio) 11:28:46 óra (+3 mp) * legjobb magyar versenyzők (világoszöld trikó): 1. Istlstekker Zsolt (Epronex) 11:28:44 óra, 2. Gönczi Gergő (Epronex) 11:28:47 óra (+3 mp), 3. Filutás Viktor (Giotti Victoria-Savini Due) azonos idővel * legjobb romániai versenyzők (kék trikó): 1. Emil Dima 11:28:41 óra, 2. Daniel Crista (Bukaresti Steaua) 11:28:46 óra (+5 mp), 3. Serghei Țvetcov (román válogatott) 11:28:47 óra (+6 mp).