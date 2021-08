A hatodik alkalommal kiírt Székelyföldi Regionális Díjugrató Bajnokság idei negyedik viadala után a kurtapataki Zonda Lovarda újabb fontos versenynek volt a házigazdája, hiszen az elmúlt hétvégén ott rendezték meg a lovas torna Föderáció Kupát. A megmérettetésen két háromszéki klub vett részt, amelyek összesen tizenöt érmet zsebeltek be.

Az elmúlt hétvégén Kurtapatak adott otthont a lovas torna Föderáció Kupának, amelyen a házigazda Wolf csapat mellett jelen volt a Sepsikőrösparaki Shagya SK, a Temesvári Romsilva és a Nagyváradi Equs Art együttese is. A megmérettetésen összesen 30 trió – lovas, ló és edző – vett részt, a háromszékiek mérlege pedig hét első, hat második és két harmadik helyezés volt. A Kurtapataki Wolf alakulatának sportolói négyszer álltak fel a dobogó legmagasabb fokára, négyszer voltak másodikak és egyszer harmadikok. A Sepsikőrösparaki Shagya SK versenyzői közül hárman bizonyultak a legjobbnak kategóriájukban, emellett két második és egy harmadik pozíció a további mérlegük.

Az eredmények: * óvodások, lányok: 1. Szentgyörgyi Fanni – Pedro (Kurtapatak/edző: Ambrus Szabolcs), 2. Veres Anna Bíborka – Pedro (Kurtapatak) * iskolások I., lányok: 1. Lisa Birău – Poker (Nagyvárad/edző: Cornel Gălan), 2. Handra Nóra – Pedro (Kurtapatak), 3. Mara Pușcaș – Poker (Nagyvárad) * iskolások II., lányok: 1. Illyés Fanni – Pedro (Kurtapatak), 2. Dafina Rusu – Poker (Nagyvárad), 3. Daria Ilie – Poker (Nagyvárad); fiúk: 1. Ruzsa Apor – Kalifa (Sepsikőrösparak/edző: Kádár Barna), 2. Pakulár Albert – Kalifa (Sepsikőröspatak) * gyerekek, lányok: 1. Miruna Chișe – Poker (Nagyvárad), 2. Csavar Mátis Fruzsina – Pedro (Kurtapatak), 3. Szvoboda Lilla – Pedro (Kurtapatak) * junior, lányok: 1. Szász Zsuzsa – Pedro, 2. Szász Boróka (mindketten Kurtapatakról) * ifjúsági, lányok: 1. Jancsó Márta – Pedro (Kurtapatak) * A-szint, lányok: 1. Mădălina Stâncă – Amurg (Temesvár/edző: Tania Pavel); fiúk: 1. Sánta Dénes – Kalifa, 2. Ruzsa Magor – Kalifa (mindketten Sepsikőröspatakról) * B-szint, lányok: 1. Iustina Ciotău – Amurg (Temesvár) * C-szint, lányok: 1. Iulia Lucaci – Poker (Nagyvárad), 2. Carina Stoicoiu – Amurg (Temesvár), 3. Pakulár Klaudia – Kalifa (Sepsikőröspatak); fiúk: 1. Téglás Balázs – Kalifa (Sepsikőröspatak).

A lovassport talán legnehezebb szakága a lovas torna. Ebben a ló, a futószárazó edző és a lovas tornász közösen versenyez, egy egységet alkotva. A ló egy minimum 15 m átmérőjű körön halad, míg a lovas tornász akrobatikus gyakorlatokat mutat be a ló hátán. A versenyen a bírók egyaránt pontozzák a lovat, a lovas tornászt és a kettejük közötti harmóniát. A versenyeken a lovas tornászok először hét kötelező gyakorlatot mutatnak be, melyeket a bírók 0–10-ig pontoznak. A viadal második része a szabadon választott gyakorlatból áll, mely során a versenyzők egy zenés koreográfiát mutatnak be. (t)