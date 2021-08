TŰZZOMÁNC-KIÁLLÍTÁS. A székelyudvarhelyi Tűzzománc Alkotóműhely, a sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet és a Kovásznai Városi Művelődési Ház közös szervezésében augusztus 12-én, csütörtökön 18 órakor a kovásznai művelődési ház Ig­nácz Rózsa Termében megnyitják a Tüzes kapcsolatok című tűzzománc-kiállítást. A tárlatot megnyitja Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet vezetője és Elekes Gyula zománcművész, a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház igazgatója. Házigazda: Konnát Rita művelődésszervező, a Kádár László Képtár vezetője. Kiállító művészek: Bálint István, Bessenyei Valéria, Elekes Gyula, Hernádi Paula, Hollósy Katalin, Koszta Zsófia, Kovács Cs. Erzsébet, Kőrösi Sándor, Mihály József, Nagy Gábor, Ozsváth Imola, Puja Zsuzsa, Rácz Gábor, Selyem Katalin, Szélyes Emőke, Végh Éva, Zsuffa Péter. A kiállítás szeptember 2-áig tekinthető meg munkanapokon 9–16 óráig. A belépés ingyenes.

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. A csernátoni Sylvester Lajos Községi Könyvtárban augusztus 15-én, vasárnap 18 órától Csángóföldi reflexiók címmel nyílik képzőművészeti kiállítás. A tárlatot Bordás Beáta művészettörténész, az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) igazgatója nyitja meg. Fellép Jánó Kinga, aki népdalokat ad elő, Éltes Barna pedig tilinkón játszik.

Zene

A NYÁRESTI KONCERTEK A VÁRTEMPLOMBAN harmadik fellépője a marosvásárhelyi születésű, Budapesten élő Erdős Róbert operaénekes, aki csodálatos tenor hangjával fia­talkora ellenére főszerepet kapott a Kolozsvári Magyar Opera Mozart Varázsfuvola című előadásában, melyet Tompa Gábor rendezett, fellépett külföldön és belföldön egyaránt. A sepsiszentgyörgyi nyáresti koncerten a Költészet a zenében című műsorát adja elő, amelynek bemutatója Budapesten volt. Többek között Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, József Attila költeményei csendülnek fel magyar zeneszerzők művein keresztül. A hangverseny a Vártemplomban augusztus 15-én, vasárnap 18 órakor kezdődik. A belépés ingyenes. A rendezvényt Sepsiszentgyörgy önkormányzata támogatja.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő (magyarul beszélő), 17 órától Luca (románul beszélő), 18.30-tól Kígyószem: G. I. Joe – A kezdetek (magyarul beszélő), 19 órától Nem azonosított (román filmdráma). Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

GYERMEKTÁBOR. Én és házam népe az Urat szolgáljuk címmel gyerektábort szerveznek a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián augusztus 16–21. között 4–10 éves gyerekek számára. Önzetlen adományokat a tízóraihoz szeretettel fogadnak legkésőbb a program első napjáig, augusztus 16-ig. Lehet kenyér, zsír, zöldség, gyümölcs, édesség vagy akár pénzadomány, hogy vásároljanak a gyermekeknek tízóraihoz valót.

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: EMKE-díjak – Kissé fellengzősen „erdélyi Oscarnak” is nevezik azt az évente megítélt díjat, amellyel az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület ismeri el a hazai magyar kultúra csúcsteljesítményeit, illetve kiemelkedő személyiségeit. Riport a 2021-es díjak átadásáról. • Haszmann Pál emlékére – Az életének 79. évében, súlyos betegség után elhunyt népművész, helytörténész a csernátoni Haszmann Pál Múzeum nyugalmazott vezetője volt. • Lélektréning 2. – Az irodalmi rovat második meghívottja Serestély Zalán. Apacsend című versét ő maga olvassa fel, a versről pedig két fiatal költőtárs elmélkedik: Horváth Benji és André Ferenc. • Beszélgetések a kávéházban – Marosvásárhelyen a legutóbbi helyhatósági választásokon húsz év után sikerült új polgármestert választaniuk a város polgárainak. Fél évvel mandátuma megkezdése után a műsor meghívottja Soós Zoltán polgármester.

Mesepercek a könyvtárban

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Mesepercek a kertkönyvtárban címmel keddtől péntekig 10–12 óráig a székhelyéül szolgáló épület sarkánál található kis kertben is várja a látogatókat, ahol babzsákokon ülve lehet olvasgatni, könyveket választani, illetve beiratkozásra és kölcsönzésre is van lehetőség. Ugyanott naponta 10.30-tól a könyvtárosok és önkéntes segítőik mesét olvasnak gyermekeknek.

Magyar állampolgársági ügyintézés

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központjának munkatársai kedden 16–18 óráig Illyefalván a tejbegyűjtő központban, augusztus 12-én, csütörtökön Árkoson az unitárius egyházközösségi teremben várják az érdeklődőket magyar állampolgársági ügyintézésre. Ugyanakkor a már magyar állampolgároknak tájékoztatást nyújtanak a születés, házasságkötés, válás és haláleset magyarországi anyakönyvezésével kapcsolatosan és az anyasági támogatás/ babakötvény igénylésében, útlevél, személyazonosító igazolvány igénylésében, illetve regisztrációval kapcsolatos kérdésekben. Érdeklődni a 0762 248 669-es telefonszámon lehet.

A kézdivásárhelyi Demokrácia Központ munkatársai augusztus 11-én, szerdán 16–18 óráig Kézdiszárazpatakon a kultúrotthonban segítenek a magyar állampolgársági ügyintézésben.

Esti kerékpártúra

A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület augusztus 11-én, csütörtökön 20.30-tól újra esti kerékpártúrát szervez. Az esemény elsődleges célja a kerékpározáshoz szükséges és a törvény által előírt kerékpáros láthatósági felszerelések használatának népszerűsítése, tudatosítása. Az, hogy sötétben kellő világítás nélkül láthatatlanok vagyunk, nem csak a saját magunk életét veszélyezteti, hanem másokét is, így a törvény is tiltja az éjszakai kerékpározást megfelelő kivilágítás hiányában. Bővebben a zoldnap.info-n.

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Felsőrákoson, szerdán Bibarcfalván és Bodoson gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. ♦ A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

ZÁRVA AZ OLTÓKÖZPONT. Augusztus 9–27. között a kézdivásárhelyi oltóközpont szabadságolás miatt zárva tart. Ebben az időszakban a következő családorvosi rendelőkben van lehetőség oltásra: dr. Máthé Enikő (telefon: 0267 346 665), dr. Gáspár Zsolt (0752 100 445), dr. Ana Bădulescu (0752 307 979). Az alkalmazott vakcina típusa: Janssen – Johnson & Johnson.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Játékfüggőségben szenvedőknek külön csoport alakult, várják a gyógyulni vágyókat (fiatalokat is).

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában újra­kezdődnek a társaságitánc-

tanfolyamok. Iratkozni a 0722 233 774-es telefonon lehet.

SZÚNYOGIRTÁS. Ma 18–6 óráig Kézdivásárhelyen permeteznek. A szúnyogirtó szer (K-othrine SC25) hatása az első 24 órában jelentkezik intenzíven, ezért megkérik a szülőket, hogy a kisgyerekeket ebben az időszakban tartsák távol a zöldövezetektől. Ugyanakkor, felhívják a méhészek figyelmét, hogy a használt szer a méhekre is ártalmas, ezért ne engedjék ki azokat a jelzett időszakban a felsorolt területekre. Az időjárási viszonyok függvényében a program változhat.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0267 318 355, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.