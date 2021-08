Úgy voltam a Val-Dieu Triple sörrel, mint borjú az új kapuval: mivel még nem ismertem, csak bámultam rá, amikor felfedeztem egy sepsiszentgyörgyi hipermarketben. Ha őszinte akarok lenni, akkor el kell mondanom, hogy egy banális ok miatt nem vásároltam belőle. Egyszerűen nem fogott meg a minimalista külseje... Aztán ajándékba kaptam egy üveggel, s miután megkóstoltam, gyorsan bocsánatot is kértem magamban ettől a finom apátsági habos nedűtől, melynek hazája Belgium.

A 9 százalék alkoholtartalmú serital felsőerjesztésű, 6–10 Celsius-fokra ajánlott behűteni (és nyilván: fogyasztani). Az opálos aranysárga főzet habkoronája fehér, apró szemű, kemény, és meglepően sokáig megmarad a pohárban. Illatában a még kellemes kesernyésség gyümölcsös, malátás és fűszeres jegyekkel egészül ki, amitől roppant érdekes a Val-Dieu Triple aromája. A testes sör ízében harmonikusan megfér egymás mellett az édes és a keserű, előbbi erősebben, utóbbi enyhébben érződik minden egyes kortyban. Továbbá van egy kis gyümölcsössége, az alkohol pedig lágy csípősséggel mutatja meg magát. Utóíze kesernyés, összességében pedig a Val-Dieu Triple egy finom, egészen jól eltalált belga sör. Nagyon tetszett, így csak ajánlani tudom azoknak, akik még nem kóstolták.

Végszóként meg kell említenem, hogy a belga Brasserie de l’Abbaye du Val-Dieu főzi és palackozza a román Haramin két sörét is, az apátsági IPA-ról tavaly novemberben olvashattak újságunk hasábjaiban.

Adatok: • gyártja: Brasserie de l’Abbaye du Val-Dieu • származási hely: Belgium • ára: – • kiszerelése: üveg (330 ml) • alkoholtartalom: 9% • szárazanyag-tartalom: 20°P • IBU: 20 • színe: opálos aranysárga • összetevők: ivóvíz, árpamaláta, cukor, sörélesztő, komlók • típus: tripel ale • a sör pontszáma: 8/10 • ebből fogyasszuk: kehely vagy tulipánpohár.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Sörösharang – a középkori városokban a kocsmák záróráját jelezte. Volt, ahol ez a harang a templomban kapott helyet, de voltak olyan kocsmák is, amelyek saját sörösharanggal rendelkeztek. A klasszikus angol pubokban a mai napig él a Time is up jelzés, amely az utolsó kört jelenti, és egy kis haranggal jelzik az idejét.