Jakutföldi erdőtüzek

A jakutföldi természeti katasztrófa füstjét a Krasznojarszki terület mintegy ezer településén és lakókörzetében, de Irkutszk és Szverdlovszk megyében, valamint Hakaszföldön és Tuvában is lehetett érezni. Mi több, az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA műholdfelvételei szerint az orosz Távol-Kelet erdőtüzeinek égéstermékei elérték az Északi-sarkot is, amire eddig nem volt példa. A katasztrófahelyzet miatt Jakutföldön tegnap regionális szintű rendkívüli állapotot vezettek be. Vlagyimir Putyin orosz elnök elrendelte, hogy a kormányzati tartalékalapból pótlólagos eszközöket fordítsanak az erdőtüzek oltására, a légi megfigyelésre, valamint arra, hogy a régiók az oltáshoz szükséges felszerelést kapjanak. Az orosz elnök egyúttal elrendelte a görögországi erdőtüzek oltásában segédkező orosz tűzoltó alakulat megerősítését.