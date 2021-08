A Sepsi OSK több helyzetet kidolgozott, mint ellenfele, azonban gólt az FC Farul szerzett, így 1–0 arányban győzött az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában. Gheorghe Hagi csapata továbbra is veretlen, ráadásul ezúttal sem kapott gólt, míg a sepsiszentgyörgyi együttes öt mérkőzés óta nyeretlen, a legutóbbi két összecsapását elvesztette, és visszacsúszott a rangsor 10. helyére. Az Ovidiuban rendezett találkozót magyarellenes megnyilvánulások tették „színesebbé”, ugyanis a Farul-szurkolók többször is a „Kifelé a magyarokkal az országból!” rigmust skandálták.

Az ellenséges hangulat sem zavarta meg Leo Grozavu csapatát, amely motiváltan lépett pályára. Bár az első félidőben a házigazdák többet birtokolták a labdát, a vendégeknek több lehetőségük volt, azonban Marian Aioani rendre védeni tudott. A 30 Celsius-fokban kezdődő mérkőzés első helyzetét a határozottabb háromszéki együttes hozta össze, a 11. percben egy ellentámadás során Vitalie Damașcan kiugratása után Radoslav Dimitrov a jobb alsó mellé továbbított.

A folytatásban a moldovai csatár lövését védte a tengerparti gárda kapusa, amely hatalmas védést mutatott be Boubacar Fofana bal alsó sarokra tartó fejesénél is. A Sepsi OSK a szünet előtt kétszer is közel állt a gólszerzéshez, előbb Branislav Niňaj néhány méterről hasba lőtte a hálóőrt, aki Damașcan 11 méterről leadott lövését mentette szögletre. A házigazdák az első felvonásban mindössze egyszer veszélyeztettek, Alexi Pitu a tizenhatos vonalon kívülről vette célba a kaput, ám Niczuly Roland kiütötte a labdát.

A második félidőt az FC Farul kezdte jobban, a 49. percben váratlanul vezetést szerzett. Dimitrov figyelmetlenségét kihasználva Pitu szerzett labdát, majd Bradley de Nooijer előkészítése után Jefté Betancor senkitől sem zavartatva védhetelenül a bal alsóba lőtt (1–0). A gól után Gheorghe Hagi legénysége sikeresen állta a háromszéki csapat elhúzódó ostromát. Hugo Sousa lövése kevéssel elkerülte a kaput, Damașcan próbálkozása az oldalhálóban kötött ki, majd a 86. percben Bogdan Mitrea bal alsó felé tartó szabadrúgását Aioani bravúrral hárította.

A ráadásban elszabadultak az indulatok, a székelyföldi csapat játékosai egy elmaradt büntető miatt tiltakoztak, állításuk szerint Sousa ellen szabálytalankodtak. Az esetet követően Grozavu magyarázatot kért, míg Hagi szóváltásba keveredett a vendégek szakmai stábjával, így Adrian Viorel Cojocaru mindkét vezetőedzőnek piros lapot adott, akik a következő fordulóban nem irányíthatnak a kispadról.

1. Liga, alapszakasz, 4. forduló: FC Farul–Sepsi OSK 1–0 (0–0).

Ovidiu, Viitorul Stadion, mintegy 1500 néző. Vezette: Adrian Viorel Cojocaru (Galac). FC Farul: Aioani – Dussaut, Larie, Ghiță, De Nooijer (Buta, 80.) – Pires, Mladen, Artean (Dobrosavlevici, 73.) – Chițu (Ciobanu, 59.), Betancor (Petre, 80.), Pitu (Sali, 81.). Vezetőedző: Gheorghe Hagi. Sepsi OSK: Niczuly – Mitrea, Sousa, Niňaj (Tincu, 77.) – Dumitrescu, Ștefănescu (Păun, 63.), Fofana (Golofca, 83.), Vașvari, Dimitrov (González, 63.) – Csuncsukov (Aškovski, 83.), Damașcan. Vezetőedző: Leo Grozavu. Gólszerző: Betancor (49.). Sárga lap: Ciobanu (88.), illetve Mitrea (36.), Niňaj (77.).

További eredmények, 4. forduló: FCSB–Medgyesi Gázmetán 2–1 (gólszerzők: Tănase 12. – tizenegyesből, Oc. Popescu 79., illetve Matricardi 24.), Craiova–FC Voluntari 3–0 (gsz.: Gustavo 50., Cîmpanu 58., Marković 90+2.).

A rangsor:

1. CFR 4 0 0 7–3 12

2. Rapid 3 1 0 4–0 10

3. Botoșani 3 1 0 5–2 10

4. FCSB 2 2 0 7–3 8

5. Farul 2 2 0 3–0 8

6. Dinamo 2 0 2 6–5 6

7. U Craiova 2 0 2 6–6 6

8. Craiova 2 0 2 6–6 6

9. Arad 1 2 1 3–3 5

10. Sepsi OSK 1 1 2 4–4 4

11. Târgoviște 1 1 2 2–3 4

12. Medgyes 1 1 2 4–6 4

13. Mioveni 1 0 3 2–5 3

14. Voluntari 1 0 3 4–8 3

15. Argeș 0 1 3 2–5 1

16. Clinceni 0 0 4 3–9 0

Az 5. forduló programja: * péntek: FC Voluntari–Academica Clinceni (18.30 óra), Kolozsvári CFR–FC Farul (21.30 óra) * szombat: U Craiova–Chindia Târgoviște (18.30 óra), Aradi UTA–Craiova (21.30 óra) * vasárnap: Sepsi OSK–FC Argeș (18.30 óra), FC Rapid–FCSB (21.30 óra) * hétfő: Medgyesi Gázmetán–FC Botoșani (18.30 óra), FC Dinamo–Mioveni (21.30 óra).