Vita a személyi igazolványról

Örvendtem, hogy a hivatal optimista, és tudja: addig nem változik annyit a fizimiskám, hogy ne lennék felismerhető személyim alapján. Útlevél helyett is lehetett használni, de legutóbb tavaly karácsonykor a düsseldorfi repülőtéren nem akartak beengedni, mondván, hogy valami baj van vele, talán kimostam. Mondtam, hogy én mosással egyáltalán nem foglalkozom, mert az nálunk az asszony dolga. Megijesztettek, de végül is beengedtek. Arra gondoltak, ha nem teszik, illegális bevándorlóként próbálkozhatom, s akkor úgyis muszáj lesz.

De azért elgondolkodtam, hogy új személyit kell kiváltanom, és milyen jó, hogy eddig nem tettem meg, mert ezután már csak egészen modernet adnak, aminek tervezésével éppen most bajlódnak a hatóságok, és még nem tudni pontosan, hogy azok hogy festenek majd.

A digitalizálás különben nálunk igen magas fokra hágott ugyan, de a személyazonossági kiváltásához még mindig mindenféle papírok szükségesek. A Németországból hazalátogató lányomnak akartunk egyet kiváltani. De szerencsére nem jött össze, mert a szükséges telekkönyvön nem volt lakáscím, és csak egy hónap utánra ígérték (nincs anyag, miből készíteni), akkor pedig személyesen kellett volna átvennie, mikor ő már hét határon túl lesz. Így lefújtuk az egészet. Hátha jövőre majd lesz alapanyag, és pontosan fogják tudni az illetékesek azt is, hogy milyen lesz az új személyi. Mert egyelőre csak tapogatóznak, mint vak a sötétben.

Az új igazolvány nagyon modern lesz, ha lesz. Azzal aztán lehet külföldre is utazni, nem csak 2031-ig, mint a mostanival. Chipet is tartalmaz (csípje meg a kánya!), amitől sokan félnek, pedig már az sem szükséges, hogy valakiről mindent tudjanak azok, akiket érdekel. (Például a szolgálatok.) Aztán egészségügyi kártyaként is szolgál. (Vajon ezért még milyen aktákat kérnek?) Az alapján egész Európában rögtön tudják azonosítani az embert, reszkethetnek a betörők is, ha rosszat tesznek, és netán a tetthelyen hagyják a személyijüket.

Sajnos egyelőre még ott tartunk, hogy hatalmas vita hömpölyög az új kártyáról.

Annyi biztonsági elemet terveztek rá, hogy például a trikolór fel sem fért, amiért nagyon felháborodott a közvélemény egy része, ugyanis az unió zászlaja bezzeg igen. Aztán a „sex” (nem) helyett azt írták, hogy „gen”. Sajnos ennek nincs magyar megfelelője, és úgy szerencsétlenkedünk a fordításával, hogy „társadalmi nem”. De csak két lehetőség lett volna a válaszra „B” – férfi, (bărbătesc) és „F” – nő (femeiesc). Ha igazi európéerek akarunk lenni, akkor lehetne választani az L, M, B, T, Q stb… változatok között is.

De már ez a két dolog is hatalmas felháborodást szült az egymást túllicitálók között.

A Nemzeti Liberális Párt egyik képviselője „súlyos hibának” mondta a progresszív, haladónak nevezett, nemre vonatkozó módosítást, és reményét fejezte ki, hogy megoldják e problémát. (Most vajon ezért az unió fellép-e a román kormánypárt ellen?)

A Románok Egyesüléséért Párt (AUR) is fennhangon nyilvánult meg a tervezett újításokkal szemben. Az ortodox egyház szóvivője pedig istenesen felháborodott az új típusú kártyák miatt, „mesterségesnek” tartván a „gen” szó bevezetését a „sex” (nem) helyett. És kérte, hogy a hívek „maradjanak állhatatosak a hitben, a családban keresztény módon éljenek, akárcsak a kolostorokban és a társadalomban… Aztán egy másik (román) katolikus pap és szóvivő, Francisc Dobos (Ferenc) is viccelődött ezen.

Ezek után az illetékesek összeijedték magukat és bocsánatot rebegve megígérték, hogy változtatnak az új személyin, úgy ahogy őfelsége az egyház, a nép és azok szolgái, a politikusok is akarják.

No, most nem tudom, mi történik majd, mert egy olyan országot, ahol ilyen vélemények jelenhetnek meg a „gen”-(der) kifejezés használata miatt, azt a mai világban ki is átkozhatja az unió az unióból.