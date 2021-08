A Sepsi OSK hétfőn ellenséges hangulatban szenvedett vereséget az FC Farul vendégeként az élvonalbeli bajnokság 4. fordulójában. A mérkőzés után Niczuly Roland, a háromszéki csapat hálóőre azt nyilatkozta, a xenofób bekiabálások mellett egyéb atrocitások is érték, ugyanis a kapu mögött ülő ultrák közül többen leköpték, amikor a labda után ment, hogy elvégezhesse a kirúgást. A történteket Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere mélységesen felháborítónak tartja, Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője pedig az Európai Labdarúgó-szövetséghez (UEFA) fordult, súlyosabb büntetést követelve.

„Az ilyenfajta szurkolói magatartás egyáltalán nem normális 2021-ben, az esetet a Román Labdarúgó-szövetségnek és a Hivatásos Labdarúgó Ligának is ki kell vizsgálnia. Mi is a román bajnokságban játszunk, európai kupában képviseltük az országot. Ha valakit ez zavar, akkor jöjjön oda hozzánk, és beszéljük meg. Jó meccset játszottunk, viszont a körülmények miatt nagyon szomorú vagyok, keserű szájízzel megyünk haza. Sok helyzetet kihagytunk, emiatt ki is kaptunk” – fogalmazott a kézdivásárhelyi születésű kapus.

A történekkel kapcsolatban Antal Árpád a közösségi oldalon mondta el véleményét. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint mélységesen felháborító és kimondottan aggasztó lett a magyarellenesség gyakorisága és mértéke a romániai lelátókon. Az elöljáró úgy véli, elszabadult a magyarok ellen irányuló gyűlölet a román stadionokban, ráadásul a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) sem lépett fel kellő eréllyel ezen esetek kapcsán. Határozottan felszólítja a szakszövetség vezetőségét, hogy egyrészt szigorítsanak a szabályokon, másrészt ezeket a szabályokat szigorúan tartassák be.

Antal Árpád és Răzvan Burleanu, az FRF elnöke kedden egyeztettek, a szövetség első embere pedig elmondta, a hatályos szabályok szerint kevés mozgásterük van, ugyanis a kiszabható szankciók a hivatalos mérkőzésmegfigyelő jelentésétől függnek. A hatályos törvények értelmében az FRF csak a klubokat büntetheti, és az egyik megoldás az lenne, ha a törvényt úgy módosítanák, hogy a szurkolókat is bírságolni lehessen ilyen rendellenességek esetén, akár a stadionokból való kitiltással.

A polgármester úgy gondolja, mindez nem elég. Fontosnak tartja azt is, hogy az Európai Labdarúgó-szövetségnek is jelezzék a román futballban uralkodó állapotokat, és felkérjék az illetékeseket, monitorizálják a román bajnokságot és szigorral lépjenek fel azokkal a klubokkal szemben, amelynek szurkolói magyarellenes magatartartást tanúsítanak.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az eset kapcsán az UEFA-hoz fordult, Benkő Erika a közösségi oldalon pedig úgy fogalmazott, kimondottan elkeserítőnek tartja azt, hogy az FRF csak mímeli annak a látszatát, hogy javítani szeretne a helyzeten. Időnként műhelyeket hívnak össze és kikérik a jogvédelmi szervezetek véleményét a sportban előforduló xenofóbia visszaszorításával kapcsolatban, azonban végül a javaslatok süket fülekre találnak.

Hozzátette, szimbolikus összegekkel és szankciókkal sújtják a klubokat, ami világos jelzés az ultrák számára, hogy a magyarellenesség nem jár súlyos következményekkel. Benkő Erika úgy gondolja, akkor lehet majd Romániában előrelépni ezen a téren, ha végre lehetőség lesz a nagyfokú idegengyűlölő magatartást tanúsító szurkolók kitiltására a stadionokból, és a klubokat nemcsak szimbolikus szankciókkal büntetik.

„Mi természetesen addig is fellépünk az összes rendelkezésre álló eszközzel, ahogyan eddig is, de határozottan szükség van arra, hogy szigorodjon a törvény e tekintetben és ehhez elengedhetetlenül fontos a Román Labdarúgó-szövetség együttműködése és határozott álláspontja” – olvasható a jogvédelmi szolgálat vezetőjének Facebook-bejegyzésében.