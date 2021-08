A megyei rangsorban Sepsiszentgyörgy és Kovászna után Sepsiilyefalva a harmadik a lakosság közel 20 százalékos átoltottságával, Mikóújfalu, Gidófalva és Vargyas 10–12 százalék közötti aránnyal szerepel. Az utolsó három helyen Bölönt, Előpatakot és Torját jegyzik. Térségi viszonylatban a felső-háromszéki települések állnak a legrosszabbul, bár Kézdivásárhelyen a lakosság több mint 18 százaléka beoltatta magát, a vidék falvaiban igen alacsony az oltási kedv.

A megyei egészségbiztosítási pénztárral szerződésben lévő kilencvenöt háromszéki családorvos közül huszonnyolcan oltják koronavírus elleni vakcinával azokat a pácienseiket, akik ezt kérik, de még említett helyszíneken sem egyforma az érdeklődés. Sepsiillyefalva, Kökös és Árkos esetében minden bizonnyal az is közrejátszik az átlagnál magasabb átoltottsági arányban, hogy közel vannak a megyeközponthoz, és már azelőtt sokan beoltatták magukat, hogy a helyi családorvosi rendelőben megkezdődött volna az immunizálás.

Illyefalván kétszáznegyven személynek foglalt a helyi asszisztens időpontot az internetes platformon az oltási kampány elején, kinyomtatta a vonatkozó programálási igazolást, értesítette az érintetteket, és ha valakinek nem felelt meg a helyszín vagy az időpont, türelmesen megismételte az eljárást – részletezte érdeklődésünkre dr. Para János sepsiilyefalvi családorvos. Elsők között jelentkezett, hogy rendelőjében vállalja a védőoltással járó plusz feladatot, kedden és csütörtökön délután fogadja az oltakozni kívánókat. Óránként öt páciens kap időpontot, kezdetben be is teltek a helyek, egy-egy alkalommal tíz-tizenöt személy is jelentkezett, majd ahogy egyre többen be voltak oltva (eddig száznegyvenen) csökkent az érdeklődés. Jelenleg sem szünetel az oltás az illyefalvi rendelőben, a jelentkezők száma szerint csoportosítják a pácienseket, hogy ne vesszen el egyetlen adag vakcina se, és utolsó egy-két napon értesítik az érintetteket, jöhetnek oltásra – magyarázta lapunknak az orvos. Ismeri a páciensei egészségi állapotát, tudja, kinek kell vérnyomást mérni oltás előtt vagy kikérdezni, hogy érezte magát az elmúlt napokban, de azok is kaphatnak oltást, akik átmenetileg tartózkodnak a községben, esetükben a szabvány szerinti kikérdezés történik.

Az illyefalvi példa nem túlságosan ragadós, még ott sem sikerül mindenütt bevonzani az embereket oltásra, ahol a családorvos vállalja a plusz programot. A megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője szerint, aki korábban eldöntötte, hogy nem oltatja be magát, általában kitart emellett, szerinte jelenleg inkább azok oltakoznak önszántukból, akik olyan helyre utaznak vagy vesznek részt egy adott rendezvényen, ahol ezt kérik tőlük. Ágoston László elmondta, az oltási kampány kezdete óta ma reggelig 74 685 személyt oltottak be a háromszéki oltási központokban, 32 904-en a második adagot is megkapták, s az összesítésben szerepel az a 4299 személy is, aki a Johnson and Johnson vakcinát kapta. Az elmúlt időszak napi átlaga ötven-hetven oltás megyeszinten, a napi tesztelések száma pedig kétszáz körüli, aminek fele PCR-teszt, fele gyorsteszt. Előbbi esetben 40 százalék a kórházi beutalások miatti tesztelés, 60 százalék kérésre történik, utóbbi esetben az arány fele-fele – tájékoztatott Ágoston László.

Az igazgató szerint, ugyan Háromszéket még nem érte el a járvány negyedik hulláma, de az országban már annak jelei mutatkoznak, ezért azt javasolja mindenkinek, hogy oltassa be magát.