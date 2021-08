Perseidák hete

A kezdeményezés célja, hogy minél többen élhessék át az éjszakai égbolt megfigyelésének élményét. Minderre jó alkalom kínálkozik a héten, ugyanis csütörtökön tetőzik a Perseida meteorraj, amely fényektől védett helyen szabad szemmel is rendkívüli látványt nyújt. A hullócsillagokon kívül is bőven lesz látnivaló az égbolton: megfigyelhető lesz majd egyebek mellett a Jupiter, a Szaturnusz, számos csillaghalmaz és galaxis, valamint a Tejút is.

A programsorozat részeként többek között Baján, Balatonföldváron, Hajdúböször­ményben, Salgótarjánban, Szegeden és Zselickisfaludon szerveznek egyebek mellett csillagászati előadásokat, távcsöves bemutatókat, hullócsillaglest, valamint lézeres csillagképtúrákat.

Az Egy hét a csillagok alatt közhasznú és ismeretterjesztő kezdeményezés, amelynek programjaihoz csillagvizsgálók, egyesületek és szakkörök, valamint amatőr és kutató csillagászok járultak hozzá. A programok vasárnapig tartanak, melyekről bővebb információk az esemény Facebook-oldalán találhatók – áll az összegzésben.