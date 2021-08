Új szociális vállalkozás indult Gelencén

Előző írásunk

Az 1949-ben kitelepítettekre, majd 1950. szeptember 22-én az erőszakos kollektivizálás ellen szervezett tüntetés két asszony mártírjára és 22 meghurcoltjára emlékeztünk lapunk oldalain huszonhét esztendővel ezelőtt. Nevüket emlékkopjába vésette a református egyházközség és az utókor kegyelete. De mert élnek még most is, akik kötődnek a tragikus eseményekhez, most őket kérdeztük: mire emlékeznek még az egykoriak gyerekeiként-unokáiként? Megyénkben sorra alakulnak a községi ifjúsági szervezetek. Tagjaik többnyire olyan fiatalok, akik ragaszkodnak identitásukhoz, szülőfalujukhoz, így nem árt hét évtized távlatából ismét feleleveníteni az egykori eseményeket.