Módosult az inflációs előrejelzés

A jegybank legutóbb májusban emelte 0,7 százalékponttal prognózisát, akkor 4,1 százalékos inflációra számított, most ezt emelte újabb 1,5 százalékponttal. Előzőleg március közepén 0,9 százalékponttal emelte 3,4 százalékra az idei várakozását az eredetileg prognosztizált 2,5 százalékhoz képest. A jegybank a jövő évi inflációs előrejelzését is növelte, így a korábban jelzett 3 százalék helyett 2022 végére 3,4 százalékos fogyasztói áremelkedést valószínűsít. Júniusban a román éves inflációs ráta 3,9 százalék volt. Az infláció főleg azért emelkedett a korábban valószínűsítetthez képest nagyobb mértékben, mert az energia­árak is gyorsabban nőttek azt követően, hogy az idén liberalizálták a lakossági fogyasztásnál a villamos energia és a gáz árát. A jegybank egyelőre a történelmi mélypontnak számító 1,25 százalékon tartja az alapkamatot, erről a Román Nemzeti Bank igazgatótanácsa a múlt hét pénteki monetáris politikai tanácskozásán döntött.