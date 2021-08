Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

BIRÓ PIROSKA

71 éves korában elhunyt.

Temetése 2021. augusztus 12-én 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.

A gyászoló család

4322671

Értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy a középajtai születésű

sepsiszentgyörgyi, 2019.

december 22-én 101.

életévében Bécsben

(Ausztriában) elhunyt

TAKÓ RÓZA

(szül. KÓSA)

hamvait 2021. augusztus

12-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temető ravatalozójából.

Részvétfogadás a gyászszertartás előtt egy órával.

Búcsúzik tőle fia, Takó Károly és unokája, Takó Ferenc,

valamint azok családja

4322657



Részvét

Fájó szívvel búcsúzunk osztálytársunktól és jó barátunktól, KORCSÁK GYÖRGYTŐL, őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.

Az 1984-ben végzett

mikós osztálytársak

Ég Veled, Gyuri!

4322666



Köszönet

„Sic itur ad astra.” (Vergilius) Köszönjük szépen a Kézdivásárhelyi Elméleti Líceum 1971-ben végzett C és D osztályának, hogy érettségi találkozójuk alkalmával megemlékeztek magyartanáruk, KISS LÁZÁR, illetve

a C osztály osztályfőnökének sírjánál a bélafalvi

temetőben.

Családja

1507



Megemlékezés

Fáj és ordít a csend, amit a hiányod okoz, fél év is sok idő volt, nem látni a mosolyod. KÖNCZEI JÓZSEF, elmentél, itt hagytál minket, még nem mondtál el nekünk annyi mindent. Sepsiszentgyörgyön emléked örökké élni fog, és a szívében őriz tovább az egész családod. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4322676