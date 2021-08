„Azoknak az aránya is nő, akik ezer eurónál többet keresnek” – mondta a miniszterelnök. A növekvő hazai jóléttel kapcsolatos eszmefuttatásában Cîțu nem tett említést arról a tényről, hogy a romániai dolgozók körülbelül negyede minimálbért keres. A hivatalos adatok szerint a minimálbéresek száma 1,58 millió. Jelenleg 560 ezer azon munkavállalók száma, akik legalább ezer eurót keresnek. Ez a dolgozói összlétszám 11,4 százalékának felel meg. Tíz év alatt megháromszorozódott a nettó ezer eurónál többet keresők létszáma. Ezen jól kereső alkalmazottak zöme az informatikai ágazatban, a kőolajiparban, a biztosítási szektorban dolgozik, illetve a magánnyugdíjalapoknál. (Maszol)

A LEGNAGYOBB MUNKAADÓK. Az ország legnagyobb munkaadója a Román Posta volt 2020-ban – derül ki a Cégbíróság magán- és állami tulajdonban levő vállalatokat is tartalmazó adatsorából – idézi a Wall-Street.ro gazdasági portál adatait a Transindex. A második legtöbb alkalmazottat egy szintén állami tulajdonban levő vállalat, a vasúttársaság (CFR) foglalkoztatja, és mindössze a dobogó harmadik fokán jelenik meg az első magánvállalat, a Profi üzletláncot működtető Profi Rom Food. Az első tízben egyébként öt állami és öt magánvállalat áll. A Wall-Street az adatokkal kapcsolatban főként azt emeli ki, hogy a foglalkoztatási statisztikák is elsősorban az állami tulajdonban levő vállalatok eredménytelenségét mutatják. Jó példa erre, hogy míg a Román Posta hétszer annyi alkalmazottat foglalkoztat, mint a legnagyobb versenytársának tekintett Fan Courier, addig a gyorsfutárcég által elért nyereség hatszorosa volt a Román Postáénak. Érdemes emellett kitérni a CFR helyzetére is: miközben az állami vasúttársaság az ország egyik legnagyobb munkaadójának számít, tavaly kifejezetten kudarcos évet hagyott maga mögött. A vállalat vesztesége 281,6 millió lej volt 2020-ban, míg az adóssága immár eléri az 1,22 milliárd lejt. A vállalatcsoporthoz tartozó CFR Călători külön szerepel a listán 12 ezernél is több alkalmazottal.

REPÜLŐBALESET. Lezuhant tegnap egy kis méretű magánrepülőgép az Ilfov megyei Chitila település közelében, egy mezőn. A bukaresti mentőszolgálat tájékoztatása szerint két személy megsérült a balesetben, mindketten eszméletüknél voltak, amikor kórházba szállították őket. A hatóságok három tűzoltóautót, három mentőautót és egy műszaki mentésre szakosodott egységet vezényeltek ki a helyszínre. A katasztrófavédelem közlése szerint a lezuhant repülő egy magángép. A baleset egyik sérültjét a rohammentő-szolgálat helikopterével, a másikat mentőautóval vitték kórházba. (Agerpres)