A liberálisok nagy meccse

Ha nem nyer a liberális párt elnökségéért dúló küzdelemben, lemond a képviselőház elnöki tisztségéről – jelentette be Ludovic Orban, az NLP vezetője. Ez szerinte becsületbeli kérdés, s azt is hozzátette, Florin Cîţunak is le kellene mondania kormányfői tisztségéből, amennyiben alulmarad a választáson.