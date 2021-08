Az idei helyszínen, az árkosi Szentkereszty-kastély kertjében ismertették tegnap az egyéves kihagyás után hetedik alkalommal megszervezett, csütörtöktől vasárnapig tartó SIC Feszt – Székelyföldi Szabadegyetem programját, valamint a főbb tudnivalókat. A szervező Háromszéki Ifjúsági Tanács (Hárit) képviselői közölték, a rendezvényen ez alkalommal is a szórakozásé lesz a főszerep, de az érdekes témákat boncolgató előadások, beszélgetések sem maradnak el, illetve szombaton családi napra várnak minden érdeklődőt. A járványhelyzetre való tekintettel a bejutás, részvétel szigorú szabályokhoz kötött, a jegyvásárlás is korlátozott, elővétel vagy bérleti lehetőség nélkül.

Tavaly a járványhelyzet miatt a Sic Feszt is elmaradt, a fiataloktól viszont azt a visszajelzést kapták, hogy idén, amennyiben lesz rá lehetőség, nem kellene kihagyni. Így bár a koronavírus jelentette veszély még nem múlt el, a körülmények megengedik, hogy a biztonsági előírások betartásával megszervezzék az immáron hetedik kiadásához érkezett, Háromszéken egyedüli ifjúsági, szórakoztató és oktató jelleget egyesítő fesztivált. A cél most is egy minőségi, a háromszéki fiatalok számára elérhető rendezvény – mondotta Kelemen Szilárd, a Hárit elnöke. A biztonságosnak és egyedinek nevezett helyszín kapcsán megjegyezte: remélik, a Sic Feszt révén elősegítik Árkos község, valamint a kastély turisztikai fejlődését is azáltal, hogy újabb rendezvényeket, látogatókat vonz be. Az elnök továbbá elmondta, hogy most is érdekes és időszerű témákkal készültek, a beszélgetéseken, előadásokon olyan kérdéseket járnak körül, mint a startup ökoszisztéma, az egészséges életmód, pályaorientáció, turizmus, közösségimédia-használat, szociális problémák. A témaválasztás a fiatalok kö­rében végzett felmérés alapján történt – tette hozzá Colț Alice programfelelős.

Antal Balázs, a Hárit ügyvezető elnöke a helyszín kapcsán elmondta: amint kiderült, hogy Sepsiszentgyörgyre költözik a fesztivál, felvetődött, a programok java része mégiscsak egy nagyobb, szabadtéri terepet igényelne. Így esett a választás Árkosra. Önkénteseik segítségével már tíz napja készítik elő a terepet. Irányítójuk, Uzoni Hilda szerint több mint száz fiatal jelentkezett önkéntesként, hogy a rendezvényen tevékenykedjen.

Antal Balázs fő szervező dióhéjban ismertette a fellépőket. Csütörtökön az X-Faktor tehetségkutató magyarországi versenyének egyik győztese, Manuel lesz a fő előadó, pénteken szintén e verseny másik győztese, az USNK. A vasárnapi kínálatból a BSW és a Gang hetvenperces élő koncertjét emelte ki. Az idei rendezvény főfellépője az Azahriah, amely szombat este tíztől áll színpadra. A felsoroltakon kívül magyarországi és helyi lemezlovasok gazdagítják a zenei kínálatot, illetve helyi diákzenekarok is bemutatkoznak. A koncertek, előadások, beszélgetések mellett az érdeklődőket idén is várja a Folkudvar néptáncelőadásokkal, élő zenés oktatással és táncházzal. A humor sem marad ki a kínálatból, szombaton a Szomszédnéni Produkciós Iroda egyik tagja, Bálint Ferenc Felméri Péter és György Botond humoristák társaságában lép színpadra.

Idén is kiemelkedő rendezvényük a családi nap, melyre szombaton 10 és 14 óra között várnak mindenkit. A cél most is a család mint kötelék népszerűsítése, fontosságának felmutatása a fiatalok előtt, és egyben minőségi időtöltés biztosítása kicsiknek is nagyoknak. A gyermekek ügyességi, hagyományos szabadtéri játékokban, kézművességben próbálhatják ki magukat. Közel harminc kézműves, ügyességi, készség- és képességfejlesztő foglalkozás áll a családok rendelkezésére, de a programban előadások és koncertek is szerepelnek.

A felsoroltakon kívül a Sic Feszt idén a Diákolimpiát kiváltó, Háromszéki Ifjúsági Szervezetek Találkozójának is otthont ad. Béres Márton Norbert szervező szerint több mint negyven szervezetet várnak, s céljuk, hogy kimozduljanak a több mint másfél éves online keretek közül, és személyesen találkozva tervezzenek, egyeztessenek több, őket érintő témában is. A teljes Sic Feszt-program a rendezvény Facebook-oldalán érhető el.

A beugró a Sic Fesztre napjára harminc lej. Azoknak, akik nem rendelkeznek oltási igazolással, 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel vagy nem estek át az elmúlt három hónapban a koronavírus-fertőzésen, ingyenes gyorstesztet biztosítanak a helyszínen. A családi nap belépője 50 lej családonként, a tesztelési lehetőség ebben az esetben is fennáll. Akik nem élnek a lehetőséggel, nem vehetnek részt a fesztiválon, a tesztelés ugyanis hatéves kortól kötelező. A belépőket egyetlen esetben sem lehet elővételben megváltani.

Újságírói kérdésre a szervezők elmondták: a fesztivál helyszínét kerítésekkel védik, és minden lehetséges biztonsági intézkedést meghoznak, egyebek mellett „medvebiztossá” teszik a rendezvényt. Tekintettel arra, hogy a járműparkolás kizárólag a főút mentén lehetséges, a szervezők felkérnek minden érdeklődőt, hogy taxival, esetleg többen ugyanazzal a személygépkocsival vagy a fesztiválbusszal utazzanak Árkosra.