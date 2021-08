Több ezren csodálták meg a fényinstallációt

A fényinstallációval a városházának az egyedülálló élményen kívül az is célja volt, hogy felhívja a figyelmet: az otthonunknak helyet adó bolygó nemcsak gyönyörű, hanem törékeny is, így mindenki felelőssége, hogy vigyázzon rá. A tíz nap alatt a látogatók nemcsak a bolygónk tó felett lebegő 3D-s mását csodálhatták meg, hanem további szórakozási és kikapcsolódási lehetőségekben is részük volt: a fényinstalláció köré elhelyezett napozószékeken pihenhettek, az erre az alkalomra felállított fotóstandnál készíthettek helyben kinyomtatott fényképeket, továbbá közösen tekerhettek a tandemkerékpáron – egy szimbolikus kihívás részeseiként.

A kihívás célja az volt, hogy a kiállítás ideje alatt összesen 560 kilométert pedálozzanak a látogatók. Ugyanis az önkormányzat szerint ennyi éve város Sepsiszentgyörgy. (Jelezzük, hogy Zsigmond király itt tartózkodása idején, 1427-ben két fennmaradt levelet is Sepsiszentgyörgy „mezővárosból” keltezett.) A kitűzött célt az első négy nap alatt teljesítették, így a szervezők 1332 kilométerre növelték a távot. Ugyanis abban az évben jelent meg a település neve a pápai tizedjegyzékben. Az újabb kihívás végén csupán 62 kilométer hiányzott a cél teljesítéséhez, tíz nap alatt összesen 1270 kilométert sikerült pedálozni, jelezte a számláló.

Délutánonként az erre az alkalomra felállított fotó­standnál helyben kinyomtatott fényképeket lehetett készíteni díjmentesen. Több mint háromezren éltek a lehetőséggel.

A közösségi oldalakat elárasztották a Földdel készített fényképek, ezért a szervezők fotóversenyt hirdettek az önkormányzat Facebook-oldalán. A felhívásra közel kilencszázan válaszoltak. (sz.)