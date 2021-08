A liga július 24-én arról számolt be, hogy a legutóbbi szezon döntőse nem adott be érvényes nevezést a magyar szervezésű bajnokság következő idényére. A klub az elmúlt hónapokban egyetlen határidőt sem tartott be, majd azok lejárta után méltányossági kérelmet nyújtott be az MJSZ elnökségéhez. Ezt a testület a keddi ülésén nem tudta elfogadni.

„A Corona Brassó csapata kérte, hogy nem szabályszerű nevezése dacára az MJSZ elnöksége engedélyezze részvételét a soron következő évadban. Az MJSZ elnöksége megvizsgálta a kérelmet, az ügy összes előzményét, valamint az irányadó szabályokat, és ezek alapján úgy határozott: nem áll fenn olyan méltányolható körülmény, melynek alapján a szabályok betartása alól felmentést adhatna” – nyilatkozta Szőke Álmos ligaelnök.

A liga július 24-én tette közzé először, hogy a legutóbbi idényben döntőt játszó Brassó nem adott be érvényes nevezést, a román szövetség pedig úgy tájékoztatta a magyar félt, hogy az éves közgyűlésük azzal a feltétellel járult hozzá az erdélyi csapatok részvételéhez, ha az Erste Liga mindhárom klubjuk nevezését befogadja, ellenkező esetben egyikük sem lehet részese a versenysorozatnak.

Hozzátették: az Erste Liga vezetése hivatalos formában tájékoztatta a Román Jégkorongszövetséget arról, hogy a ligába való nevezés szabályai rögzítettek, valamennyi résztvevő számára előzetesen ismertek, így örömmel fogadják mindazon sportszervezetek csapatait, amelyek ezeknek a szabályoknak megfelelnek.

A mostani döntés nyomán az Erste Ligában tíz csapat – nyolc magyarországi és két erdélyi – indulhat: Csíkszeredai Sportklub, Gyergyói Hoki Klub, DEAC, Dunaújvárosi Acélbikák, DVTK Jegesmedvék, FTC-Telekom, Győri ETO HC, MAC HKB Újbuda, Titánok, UTE.