A visszavágót az első meccsen aratott kétgólos sikerrel várták a zöld-fehér mezesek, és a játék javarészt a saját térfelükön zajlott. Az első fél óra legnagyobb lehetősége mégis a vendégek játékosa, Tokmac Nguen előtt adódott ellentámadásból. A prágai csapat a 36. percben egy szélső megindulás utáni pontos beadást követően Lukáš Masopust révén megszerezte a vezetést, egyben a szépítést a párharcban. Szünet után változatlan lelkesedéssel támadott a Slavia, többször beszorítva a magyar bajnokot, amely Eldar Ćivić öt percen belül kapott két sárga lapja miatt emberhátrányban futballozott a hajrában. Dibusz Dénes kapuját azonban újabb lövéssel már nem tudták bevenni, így a Ferencváros jutott tovább a BL-selejtező negyedik körébe.

Marius Șumudică csapata ezúttal is a 4. percben került előnybe. A házigazdák védelmi hibáját kihasználva Ciprian Deac szerzett labdát, majd az előkészítését Billel Omrani gólra váltotta. A találat után a vendégeknek még voltak ígéretes helyzeteik, ám nem sikerült növelniük előnyüket. A svájci együttes a gyengélkedő kolozsvári védelmet kijátszva rövid idő alatt fordítani tudott, Jordan Siebatcheu és Moumi Ngamaleu volt eredményes. A Young Boys továbbra is veszélyesen játszott, a szünet előtt ismét betalált, Siebatcheu duplázott. A második félidőben is több lehetősége volt a hazai együttesnek, majd a 63. percben Alexandru Păun megkapta második sárga lapját, a Kolozsvár emberhátrányba került, így a hátralévő időben helyzetig sem jutott.

Eredmények, BL-selejtező, 3. forduló, visszavágó: Slavia Praha–Ferencváros 1–0 (gólszerző: Masopust 36. / összesítésben: 1–2), Young Boys–Kolozsvári CFR 3–1 (gólszerzők: Siebatcheu 23., 42., Ngamaleu 25., illetve Omrani 4. / összesítésben: 4–2). (miska)