„Türelmetlenül várom, hogy Párizsban megkezdődjön egy új fejezet a pályafutásomban. A klub elképzelései tökéletes összhangban vannak az én ambícióimmal” – mondta első párizsi nyilatkozatában Messi. Hozzátette, rendkívül tehetséges játékosok alkotják a csapatot, amelyet nagyszerű szakmai stáb irányít, és igyekszik hozzásegíteni a párizsi együttest egy nagyszerű eredmény eléréséhez.

Nasszer el-Kelaifi klubelnök úgy fogalmazott, büszke arra, hogy Lionel Messi csatlakozott a klubhoz és a családjával a francia fővárosba költözött. „Nem titkolta, hogy továbbra is a legmagasabb szinten szeretne játszani és trófeákat nyerni. A klub ambíciói természetesen ugyanezek. Azt várom, hogy csapatunk történelmet írjon” – szögezte le.

Az FC Barcelona múlt csütörtökön jelentette be, hogy a klubnak és az argentin játékosnak is egyértelmű szándéka volt a közös folytatás, meg is egyeztek, de a szerződés aláírása „pénzügyi és strukturális akadályok”, vagyis a spanyol labdarúgóliga szabályzata miatt végül nem történhetett meg. A támadó 2000 óta szerepelt barcelonai színekben, de június végén lejárt a szerződése, tehát ingyen igazolhatóvá vált. A felnőttcsapatban 2004 óta 778 mérkőzésen 672 gólt szerzett, mindkettő klubrekord.

A Paris Saint-Germain idén nyáron már négy kiváló játékost szerződtetett ingyen, hiszen a közelmúltban az olasz Gianluigi Donnarumma, a spanyol Sergio Ramos és a holland Georginio Wijnaldum megállapodása is lejárt előző csapatánál.