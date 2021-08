Szilvapálinka, szilvás Unicum, nagymamám szilvaíze, a szilvás gombóc, a szilvás lepény és maga a szilva – ez mind-mind nagyon finom, de ki gondolta volna, hogy egyszer egy szilvás sör is ízleni fog?

Az én fejemben soha meg nem fordult volna meg összeházasítani a szilvát a folyékony kenyérrel, ám szerencsére a magyarországi Szent András Sörfőzdénél ezt megtették, és megítélésem szerint egy jó gyümölcsös lagert hoztak össze. Sőt, én még addig is elmennék, hogy sikerült a Leffe Rubynál (2021. április 28-án írtunk róla) egy fokkal jobb habos nedűt is összerakni, s ezt talán a kapott pontszámok is alátámasztják: a belga serre „csak” hat és fél pontot adtam, a magyarországira viszont már hetet.

A kék köntösbe – kupak és címke – öltöztetett borostyánszínű sör illata határozottan és karakteresen szilvás, s az első dolog, ami eszembe jutott róla, nagymamám szilvadzsemje volt. A szilvás lager tört fehér habkoronája eleinte dús és szép nagy szemű volt, ám gyorsan elapadt. A testes serital íze édes, én úgy éreztem, hogy túlzottan is, ám mégsem volt zavaró. Karakteresen érződik rajta az aszalt szilva zamata, de ez meglepően élvezetes, és azt kell mondanom, hogy kellemesen csalódtam ebben a gyümölcsös főzetben. Utóíze és lecsengése is tömény szilva, ami egy kis fanyarsággal van megspékelve, de úgy, hogy egyáltalán nem émelyítő. Hihetetlenül finom és jó, alacsony alkoholtartalma miatt pedig itatja magát.

Adatok: • gyártja: Szent András Sörfőzde • származási hely: Magyarország • ára: 6,30 lej • kiszerelése: üveg (330 ml) • alkoholtartalom: 3,7% • szárazanyag-tartalom: 12°P • IBU: 10 • színe: borostyán • összetevők: ivóvíz, árpamaláták, valódi szilvasűrítmény, komló, élesztő • típus: gyümölcsös lager • a sör pontszáma: 7/10 • ebből fogyasszuk: talpas söröspohár, shakeres pohár.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Pint – avagy angol pint. A szigetország kocsmáinak sörmértékegysége. Ez pontosan 0,568 liter sört jelent, de a legtöbb helyen kérhető fél pint is. Az új hullámos sörforradalom miatt mostanában a kézműves sörözőkben gyakran 2/3 pintben adják meg a kérhető sör mennyiségét.