Megbecsült nemzeti értékek

Leszögezte, hogy az agrárminisztérium többféle módon is támogatja a magyar kutyafajták egyedszámának bővülését: több tízmillió forintos forrást biztosítanak például DNS-alapú vizsgálatokra és a népszerűsítő programokra is. Hozzátette, hogy a Hungarikum Bizottság pályázata lehetőséget ad akár könyvkiadásra is, erre példa a kuvaszt népszerűsítő kiadvány támogatása. Úgy fogalmazott, hogy a kuvasz „jellemvonásai alapján alkalmas arra, hogy a 21. században is az ember társa maradjon”, ennek érdekében például január 1-jétől már a törzskönyvezésének költségeit is megtéríti az agrártárca.

A miniszteri biztos emlékeztetett rá, hogy az Ország­gyűlés 2003-ban a magyar kutyafajtákat nemzeti kinccsé nyilvánította, majd 2017-ben a Hungarikum Bizottság mind a kilenc magyar kutyafajtát hungarikummá minősítette. Ezek: komondor, kuvasz, puli, pumi, mudi, magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, magyar agár, erdélyi kopó.

Pischoff Ferenc, a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület elnöke ismertette, hogy tavaly csaknem 300 kuvaszt törzskönyveztek, szemben az elmúlt húsz évvel, amikor évente körülbelül 200 körüli egyed született. (MTI)